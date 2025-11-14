पत्नी की हाय लगती है तो इंसान…. सुनीता आहूजा ने पति के धोखा देने पर कही ये बात, गोविंदा की हेल्थ पर दिया अपडेट

सुनीता आहूजा और गोविंदा
Govinda Wife Sunita Ahuja: बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे गोविंदा का पत्नी के साथ रिश्ता अक्सर सोशल पर छाया रहता है। काफी समय से खबरें आ रही थीं कि दोनों जल्द तलाक लेने वाले हैं और खुद सुनीता ने कई बार गोविंदा के अफेयर के हिंट दिए थे और दोनों साथ में कम ही नजर आते थे, लेकिन फिर अचानक कपल ने एक दिन साथ में आकर सभी तलाक की खबरों पर विराम लगा दिया था, लेकिन एक बार फिर सुनीता आहूजा ने पति के धोखा देने पर बयान दिया है और कहा है कि पत्नी की हाय से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है वह जितना ऊपर होता है उतनी हा नीचे आ जाता है। आईये जानते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा...
सुनीता आहूजा ने अपने व्लॉग में अपने उन सभी फैंस के रिप्लाई दिए हैं जो उनसे सवाल जवाब करते रहते हैं। सुनीता आहूजा ने बताया कि आप लोग काफी समय से कुछ न कुछ पूछ रहे थे तो आज मैंने सोचा सभी के कमेंट पढ़कर उनके जवाब दूं। सुनीता आहूजा ने पत्नी को धोखा देने वाली बात भी इसी में कही है। सुनीता आहूजा से उनके एक फैन ने पूछा था कि मैम मैं कौन से मंदिर जाऊं कि मेरी पत्नी मुझपर कम शक न करे? ऐसे में सुनीता आहूजा ने कहा, "आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है आप अपनी पत्नी से साथ लॉयल रहो। अपनी पत्नी को प्यार करो, उसे टाइम दो, उसे घुमाने ले जाओ और उसकी हर इच्छा को पूरा करो।”
सुनीता आहूजा ने आगे जवाब देते हुए कहा, “ये सब कुछ करोगे तो आपका शुक्र भी बलवान हो जाएगा, पत्नी भी खुश हो जाएगी और घर परिवार भी सुखी रहेगा। जिंदगी में कभी अपनी पत्नी को धोखा मत देना उसे चीट मत करना, क्योंकि जब पत्नी की हाय लगती है तो इंसान ऊंचे से नीचे गिर जाता है।” वहीं एक के पूछा कि गोविंदा की तबीयत कैसी है तो सुनीता आहूजा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं उस समय वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वह बेहोश जैसे हो गए थे जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, लेकिन अब वह ठीक हैं।
सुनीता आहूजा के इन सवालों के जवाब मिलने के बाद लोगों ने कमेंट की लाइन लगी दी है। हर कोई सुनीता से गोविंदा और उनके रिश्ते के बारे में पूछ रहा है। एक यूजर ने लिखा, "क्या आपकी और गोविंदा जी की बात नहीं होती?" दूसरे ने लिखा, "मैम गोविंदा सर का ध्यान रखा कीजिए।” तीसरे ने लिखा, "आपके व्लॉग हमें काफी पसंद आते हैं।” एक अन्य ने लिखा कि आप दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग