पत्नी की हाय लगती है तो इंसान…. सुनीता आहूजा ने पति के धोखा देने पर कही ये बात, गोविंदा की हेल्थ पर दिया अपडेट

सुनीता आहूजा ने अपने व्लॉग में अपने उन सभी फैंस के रिप्लाई दिए हैं जो उनसे सवाल जवाब करते रहते हैं। सुनीता आहूजा ने बताया कि आप लोग काफी समय से कुछ न कुछ पूछ रहे थे तो आज मैंने सोचा सभी के कमेंट पढ़कर उनके जवाब दूं। सुनीता आहूजा ने पत्नी को धोखा देने वाली बात भी इसी में कही है। सुनीता आहूजा से उनके एक फैन ने पूछा था कि मैम मैं कौन से मंदिर जाऊं कि मेरी पत्नी मुझपर कम शक न करे? ऐसे में सुनीता आहूजा ने कहा, "आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है आप अपनी पत्नी से साथ लॉयल रहो। अपनी पत्नी को प्यार करो, उसे टाइम दो, उसे घुमाने ले जाओ और उसकी हर इच्छा को पूरा करो।”