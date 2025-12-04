4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर देओल परिवार ने लिया बड़ा फैसला, फैंस के लिए खुलेंगे फार्महाउस के गेट

Dharmendra 90th Birthday: धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर उनकी बेटे सनी और बॉबी ने एक भावुक फैसला लिया है। इस खास मौके पर उन्होंने फैंस के लिए धर्मेंद्र के फार्महाउस के गेट खोलने का ऐलान किया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 04, 2025

धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर सनी-बॉबी का भावुक फैसला फैंस के लिए खुलेंगे फार्महाउस के गेट

धर्मेंद्र (सोर्स; X @ikamalhaasan)

Dharmendra 90th Birthday: बॉलीवुड दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन को एक हफ्ता हो चुका है। उनके जाने का गम अभी भी पूरी इंडस्ट्री में है। लोग धर्मेंद्र के साथ अपने व्यवहार को याद कर रहे हैं। बता दें, अपने प्यारे पिता की याद में, उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने परिवार के साथ मिलकर, खंडाला स्थित उनके फार्महाउस पर 90वें जन्मदिन को मनाने का फैसला किया है। इस भावुक अवसर पर देओल परिवार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फैंस के लिए भी फार्महाउस के गेट खोलने का ऐलान किया है ताकि वे भी अपने प्रिय स्टार की विरासत का जश्न मना सकें।

पिता की याद और विरासत को सम्मान देने

इतना ही नहीं, ये फैसला ऐसे समय में आया है जब परिवार ने मुंबई में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया था और हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित की थीं। अब ऐसी खबरें आई हैं, "सनी और बॉबी ने अपने पिता की याद और विरासत को सम्मान देने के लिए उनके फार्महाउस पर जाने का निर्णय लिया है, उन्होंने बताया उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस चाहते थे कि उन्हें धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का अवसर मिले। इसीलिए उन्होंने फैंस के लिए फार्महाउस के गेट खोलने का फैसला किया है, जिससे अगर फैंस आना चाहे या उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं तो वो फार्महाउस पर आ सकते हैं।"

फैंस के लिए खुलेंगे फार्महाउस के गेट

फार्महाउस पर तैयारियां पहले से ही चल रही हैं और सभी अरेंजमेंट्स को अभी फाइनल किया जा रहा है। बता दें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई खास फैन इवेंट या कुछ और ऑर्गनाइज किया है बल्कि उन्होंने उन लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो आकर अपने पसंदीदा अभिनेता की विरासत को सम्मान देना चाहते हैं। क्योंकि फार्महाउस का रास्ता हर किसी के लिए आसानी से नहीं खुलता है, इसलिए परिवार परिवहन व्यवस्था पर भी विचार कर रहा हैं। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग उपस्थित होने की योजना बना रहे हैं।

दरअसल, धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में 24 नवंबर को निधन हो गया था और उनकी याद में 27 नवंबर को मुंबई में एक प्रार्थना सभा भी रखी गई थी, जिसका नाम 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' था। बता दें, देओल परिवार के जरिए आयोजित इस 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' में शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा और ऐश्वर्या राय समेंत कई बड़े सितारे शामिल हुए थे।

धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर देओल परिवार ने लिया बड़ा फैसला, फैंस के लिए खुलेंगे फार्महाउस के गेट

