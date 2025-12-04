धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर देओल परिवार ने लिया बड़ा फैसला, फैंस के लिए खुलेंगे फार्महाउस के गेट

इतना ही नहीं, ये फैसला ऐसे समय में आया है जब परिवार ने मुंबई में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया था और हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित की थीं। अब ऐसी खबरें आई हैं, "सनी और बॉबी ने अपने पिता की याद और विरासत को सम्मान देने के लिए उनके फार्महाउस पर जाने का निर्णय लिया है, उन्होंने बताया उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस चाहते थे कि उन्हें धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का अवसर मिले। इसीलिए उन्होंने फैंस के लिए फार्महाउस के गेट खोलने का फैसला किया है, जिससे अगर फैंस आना चाहे या उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं तो वो फार्महाउस पर आ सकते हैं।"