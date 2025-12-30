हीरोइन नहीं अब करीना कपूर बनेंगीं विलेन? चर्चा जोरों पर… इस फिल्म फ्रेंचाइजी में करेंगीं वापसी

‘गोलमाल’ का यह पांचवां भाग फैंटेसी कॉमेडी होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, कहानी में नयापन लाने के लिए रोहित शेट्टी एक नई और युवा क्रिएटिव टीम के साथ स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले पर काम कर रहे हैं। कुणाल खेमू इस फिल्म में क्रिएटिव सलाहकार के तौर पर भी जुड़े हैं। हालांकि, ‘गोलमाल 5’ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू हो सकती है और यह 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।