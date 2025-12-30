हीरोइन नहीं अब करीना कपूर बनेंगीं विलेन? चर्चा जोरों पर… इस फिल्म फ्रेंचाइजी में करेंगीं वापसी

करीना कपूर बनेंगीं विलेन? (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Kareena Kapoor Latest Update: डायरेक्टर रोहित शेट्टी की ‘गोलमाल’ सीरीज अपनी नॉन-स्टॉप कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और सिग्नेचर एक्शन की वजह से हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में शामिल है। हर उम्र के दर्शकों के लिए फैमिली एंटरटेनर बन चुकी इस सीरीज में रोहित शेट्टी हर बार कुछ नया जोड़ते नजर आते हैं। अब दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि रोहित शेट्टी ‘गोलमाल 5’ की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें इस बार भी कई सरप्राइज एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे।
सोशल मीडिया पर चर्चा है कि करीना कपूर खान फिर से ‘गोलमाल’ यूनिवर्स में वापसी कर सकती हैं। करीना इससे पहले ‘गोलमाल रिटर्न्स’ और ‘गोलमाल 3’ में नजर आ चुकी हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार करीना विलेन के किरदार में दिखाई दे सकती हैं, जो फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ा और नया ट्विस्ट होगा। करीना और रोहित शेट्टी की जोड़ी 'गोलमाल' सीरीज के अलावा ‘सिंघम रिटर्न्स’ और ‘सिंघम अगेन’ में भी साथ काम कर चुकी है।
‘गोलमाल 5’ में अजय देवगन एक बार फिर गोपाल के किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू भी अपने-अपने चर्चित किरदारों को निभाएंगे। खास बात यह है कि शर्मन जोशी, जो 2006 में आई ‘गोलमाल: फन अनलिमिटेड’ का हिस्सा थे, इस बार फिर फ्रेंचाइजी में लौट रहे हैं। इसके अलावा मुकेश तिवारी, जॉनी लीवर, अश्विनी कलसेकर और संजय मिश्रा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
‘गोलमाल’ का यह पांचवां भाग फैंटेसी कॉमेडी होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, कहानी में नयापन लाने के लिए रोहित शेट्टी एक नई और युवा क्रिएटिव टीम के साथ स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले पर काम कर रहे हैं। कुणाल खेमू इस फिल्म में क्रिएटिव सलाहकार के तौर पर भी जुड़े हैं। हालांकि, ‘गोलमाल 5’ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू हो सकती है और यह 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।
फिलहाल रोहित शेट्टी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक में व्यस्त हैं, जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।
