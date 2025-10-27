Kareena Kapoor Beauty Secrets: करीना कपूर करती हैं ऐसा, गीले पेपर से पाएं ग्लोइंग स्किन, जानिए कैसे

Skincare tips from Kareena Kapoor|फोटो सोर्स kareenakapoorkhan/Instagram
Kareena Kapoor Beauty Secrets: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा करीना कपूर न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, बल्कि अपनी युथफुल फेस और हेल्दी स्किन के लिए भी फेमस हैं। उनके चेहरे पर हमेशा से एक निखार और ताजगी नजर आती है। हाल ही में करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सिंपल लेकिन असरदार ब्यूटी हैक शेयर किया था गीले टिश्यू पेपर का इस्तेमाल। आइए जानते हैं करीना कपूर के इस ब्यूटी टिप्स को कैसे अपनाया जा सकता है।
दरअसल, मेकअप को परफेक्ट लुक देने के लिए यह जरूरी है कि वह आपकी त्वचा के साथ अच्छे से मिक्स होना इसलिए वो ठंडे पानी से गीला किया हुआ टिश्यू अपने चेहरे पर कुछ मिनटों के लिए रखती हैं। इससे त्वचा तुरंत हाइड्रेट हो जाती है और चेहरा नैचुरल ग्लो देने लगता है।
इससे स्किन को तुरंत नमी मिलती है, पोर्स टाइट होते हैं और चेहरा फ्रेश महसूस करता है। मेकअप लगाने से पहले यह स्टेप करने से बेस और भी स्मूद दिखता है।
चेहरे पर बर्फ के टुकड़े को हल्के हाथों से मलने से भी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नेचुरल ग्लो आता है।अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो टिश्यू गीला करने से पहले पानी में कुछ बूंदें गुलाबजल या एलोवेरा जेल की मिला सकती हैं।
