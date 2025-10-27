Kareena Kapoor Beauty Secrets: करीना कपूर करती हैं ऐसा, गीले पेपर से पाएं ग्लोइंग स्किन, जानिए कैसे

Kareena Kapoor Beauty Secrets: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा करीना कपूर न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, बल्कि अपनी युथफुल फेस और हेल्दी स्किन के लिए भी फेमस हैं। उनके चेहरे पर हमेशा से एक निखार और ताजगी नजर आती है। हाल ही में करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सिंपल लेकिन असरदार ब्यूटी हैक शेयर किया था गीले टिश्यू पेपर का इस्तेमाल। आइए जानते हैं करीना कपूर के इस ब्यूटी टिप्स को कैसे अपनाया जा सकता है।