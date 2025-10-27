Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Kareena Kapoor Beauty Secrets: करीना कपूर करती हैं ऐसा, गीले पेपर से पाएं ग्लोइंग स्किन, जानिए कैसे

Kareena Kapoor Beauty Secrets: करीना कपूर दो बच्चों की मां होने के बावजूद उनकी स्किन अब भी जवां और फ्रेश दिखती है।हाल ही में करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सिंपल लेकिन असरदार ब्यूटी हैक शेयर किया था गीले टिश्यू पेपर का इस्तेमाल।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 27, 2025

Kareena kapoor skin care, Kareena kapoor beauty tips,

Skincare tips from Kareena Kapoor|फोटो सोर्स kareenakapoorkhan/Instagram

Kareena Kapoor Beauty Secrets: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा करीना कपूर न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, बल्कि अपनी युथफुल फेस और हेल्दी स्किन के लिए भी फेमस हैं। उनके चेहरे पर हमेशा से एक निखार और ताजगी नजर आती है। हाल ही में करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सिंपल लेकिन असरदार ब्यूटी हैक शेयर किया था गीले टिश्यू पेपर का इस्तेमाल। आइए जानते हैं करीना कपूर के इस ब्यूटी टिप्स को कैसे अपनाया जा सकता है।

करीना का सिंपल लेकिन असरदार ब्यूटी हैक

दरअसल, मेकअप को परफेक्ट लुक देने के लिए यह जरूरी है कि वह आपकी त्वचा के साथ अच्छे से मिक्स होना इसलिए वो ठंडे पानी से गीला किया हुआ टिश्यू अपने चेहरे पर कुछ मिनटों के लिए रखती हैं। इससे त्वचा तुरंत हाइड्रेट हो जाती है और चेहरा नैचुरल ग्लो देने लगता है।

ऐसे करें इस्तेमाल

  • एक साधारण टिश्यू पेपर या पेपर नैपकिन लें।
  • इसे ठंडे पानी में भिगोएं और हल्का निचोड़ लें ताकि वो सिर्फ नम रहे।
  • अब इसे अपने पूरे चेहरे पर कुछ मिनटों के लिए रखें।
  • टिश्यू हटाने के बाद हल्के हाथों से चेहरा सुखा लें।

फयदा


इससे स्किन को तुरंत नमी मिलती है, पोर्स टाइट होते हैं और चेहरा फ्रेश महसूस करता है। मेकअप लगाने से पहले यह स्टेप करने से बेस और भी स्मूद दिखता है।

अतिरिक्त टिप्स

चेहरे पर बर्फ के टुकड़े को हल्के हाथों से मलने से भी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नेचुरल ग्लो आता है।अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो टिश्यू गीला करने से पहले पानी में कुछ बूंदें गुलाबजल या एलोवेरा जेल की मिला सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Javitri For Skincare: जावित्री सिर्फ मसाला नहीं स्किन की दवा भी है, पाएं एक्ने-फ्री ग्लोइंग स्किन
ब्यूटी टिप्स
javitiri benefits,natural acne treatment,mace for skin care

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Oct 2025 02:52 pm

Published on:

27 Oct 2025 01:54 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Kareena Kapoor Beauty Secrets: करीना कपूर करती हैं ऐसा, गीले पेपर से पाएं ग्लोइंग स्किन, जानिए कैसे

बड़ी खबरें

View All

ब्यूटी टिप्स

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Long Hair Care Tips: बाल बढ़ाना है तो जानिए क्या करना है सही और क्या करने से बचना चाहिए

hair growth,hair growth tips,foods for hair growth,healthy hair,tips for hair growth,
ब्यूटी टिप्स

Beauty Tips: रोजाना काजल और आईलाइनर लगाने से हो सकते हैं आंखों को गंभीर नुकसान

eyeliner daily use risks,eyeliner and eye infection,kajal damage to eyes,
ब्यूटी टिप्स

Pre Bridal Hair Care Tips: दुल्हन के बालों के लिए 7 अहम हेयर केयर टिप्स, जो रख सकते हैं आपके बालों को खूबसूरत

Pre bridal hair care tips, Bridal hair care routine, Beautiful bridal hair,
ब्यूटी टिप्स

Bridal Glowing Juice: शादी के दिन ग्लो करने के लिए, दुल्हन रोजाना पी सकती है ये 4 होममेड नेचुरल जूस

Best drinks for glowing skin, Indian bridal glow secrets, Wedding day skincare routine,
ब्यूटी टिप्स

Benefits Of Sunscreen: धूप में भी रखे आपकी स्किन को ग्लोइंग, ऐसे करता है सनस्क्रीन पिगमेंटेशन को कंट्रोल

Benefits of sunscreen, Sunscreen for pigmentation, How sunscreen prevents pigmentation, Sunscreen for glowing skin, Sunscreen benefits for skin, SPF for pigmentation control,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.