28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Cleansing Rule: ग्लोइंग स्किन का जापानी सीक्रेट, 4-2-4 क्लींजिंग रूल क्यों है इतना असरदार?

Cleansing Rule: जापान और कोरिया की स्किन को हमेशा से उसकी साफ-सुथरी और चमकदार बनावट के लिए जाना जाता है। इन्हीं देशों से जुड़ा एक खास स्किनकेयर ट्रेंड इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जिसे 4-2-4 क्लींजिंग रूल कहा जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 28, 2025

Oil Cleansing Benefits, Thorough facial cleansing, Clear and glowing skin,

4 2 4 cleansing method korean|फोटो सोर्स – Gemini@Ai

Cleansing Rule: आजकल लोग महंगे प्रोडक्ट्स से ज्यादा सही स्किनकेयर रूटीन पर भरोसा करने लगे हैं। ऐसे में जापान से आया 4-2-4 क्लींजिंग रूल स्किन लवर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह तरीका चेहरे की गहराई से सफाई करता है, पोर्स को साफ रखता है और स्किन की नैचुरल नमी को बनाए रखने में मदद करता है। यही वजह है कि नियमित रूप से इस रूल को अपनाने से स्किन ज्यादा क्लियर, सॉफ्ट और नैचुरली ग्लोइंग नजर आने लगती है।

क्या है 4-2-4 क्लींजिंग तकनीक?

4-2-4 क्लींजिंग एक मल्टी-स्टेप फेस क्लींजिंग तरीका है, जिसमें बिना त्वचा को नुकसान पहुंचाए गहराई से सफाई की जाती है। इसमें पहले 4 मिनट तक ऑयल क्लींजर से चेहरे की मसाज की जाती है, फिर 2 मिनट वॉटर-बेस्ड फेसवॉश से क्लींजिंग होती है और अंत में 4 मिनट में चेहरे को पहले गुनगुने फिर ठंडे पानी से धोया जाता है। यह रूटीन मेकअप, सनस्क्रीन, गंदगी और अतिरिक्त ऑयल हटाने के साथ-साथ स्किन की नेचुरल नमी को बनाए रखने में मदद करता है।

4-2-4 क्लींजिंग के फायदे

  • स्किन की डलनेस कम होने लगती है।
  • पोर्स गहराई से साफ होते हैं।
  • स्किन पर लगाए गए सीरम और मॉइश्चराइजर बेहतर तरीके से एब्ज़ॉर्ब होते हैं।
  • त्वचा ज्यादा सॉफ्ट और स्मूद महसूस होती है।
  • ड्राईनेस की समस्या कम होती है।
  • स्किन का नैचुरल ग्लो उभरकर आता है।

घर पर कैसे करें 4-2-4 क्लींजिंग?

4-2-4 क्लींजिंग रूटीन में पहले चेहरे पर ऑयल क्लींजर लगाकर 4 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज की जाती है, फिर वॉटर-बेस्ड फेस क्लींजर से 2 मिनट तक चेहरा साफ किया जाता है और अंत में चेहरे को 2 मिनट गुनगुने व 2 मिनट ठंडे पानी से धोया जाता है। यह रूटीन रात में सोने से पहले अपनाने पर ज्यादा असरदार माना जाता है।

किन लोगों को 4-2-4 क्लींजिंग से बचना चाहिए?

हालांकि यह तकनीक हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली या एक्ने-प्रोन होती है, उन्हें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऑयल क्लींजिंग से पोर्स बंद हो सकते हैं, जिससे पिंपल्स की समस्या बढ़ सकती है।इसके अलावा, जरूरत से ज्यादा क्लींजिंग करने से स्किन का नैचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे जलन, रेडनेस या सेंसिटिविटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Celebrity Beauty Secrets: डिटॉक्सिफिकेशन ने बदली शिल्पा शेट्टी -काजोल जैसी सेलेब्स की लाइफस्टाइल, एक्सपर्ट से जानें आसान घरेलू तरीके
लाइफस्टाइल
Detoxification, Indian celebrity beauty secrets, home remedies of Detoxification,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Dec 2025 05:02 pm

Hindi News / Lifestyle News / Cleansing Rule: ग्लोइंग स्किन का जापानी सीक्रेट, 4-2-4 क्लींजिंग रूल क्यों है इतना असरदार?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

सर्दियों में सर्वाइकल की समस्या? योग से पाएं नेचुरल राहत

Cervical pain causes and yoga, Yoga for neck stiffness, Yoga tips for neck pain,
लाइफस्टाइल

नाहरगढ़-आमेर छोड़िए! इस बार जयपुर की इन अनसुनी जगहों पर मनाएं नए साल का जश्न

new year celebration places, new year celebration places in jaipur, new year celebration in jaipur, New Year celebration in Jaipur for family.
लाइफस्टाइल

लंबे सफर में शरीर हो जाता है अकड़ा हुआ? एक टेनिस बॉल कर सकती है कमाल

Travel health tips in Hindi, Travel body stiffness relief, Tennis ball massage, Travel fitness tips,
लाइफस्टाइल

71 की उम्र में 70 पाउंड वजन घटाया, महिला ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है

Senior health tips, Natural weight loss tips,
लाइफस्टाइल

पथरी से परेशान हैं? ये देसी बीज बन सकते हैं नैचुरल सपोर्ट

Kidney stone pain relief, Natural remedy for kidney stone, पथरी दर्द से राहत,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.