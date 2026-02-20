Hardik Pandya Tiger T-Shirt: गले पर नया टैटू और सीने पर ‘टाइगर’ टी-शर्ट! जानिए आखिर माहिका के जन्मदिन पर हार्दिक ने क्यों चुना ये खास लुक?

Hardik Pandya Tiger T-Shirt: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए तो मशहूर हैं ही, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड और मॉडल माहिका शर्मा के 25वें जन्मदिन पर जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया है। 19 फरवरी को अहमदाबाद के होटल ITC नर्मदा में हुए इस जश्न में सबकी नजरें हार्दिक की 'टाइगर' टी-शर्ट पर टिक गईं। आखिर क्यों हार्दिक ने माहिका के बर्थडे पर वही टी-शर्ट पहनी? जानिए सीने पर टाइगर टी-शर्ट के पीछे की पूरी कहानी