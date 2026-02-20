Ramadan Iftar Special Recipe: रमजान 2026 के पहले जुमे पर बनाएं वायरल Lotus Biscoff Cheesecake, इफ्तारी में सब करेंगे तारीफ

Ramadan 2026 First Jumma Iftar Special: रमजान 2026 का आज पहला जुम्मा है, इसलिए आज की इफ्तारी थोड़ी खास होना तो बनता है। रमजान के दिनों में वैसे तो घरों में समोसे, पकौड़े और फ्रूट चाट जैसी चीजें बनती ही रहती हैं, लेकिन अगर आप आज के इफ्तार के लिए कुछ खास बनाने की सोच रही हैं या इफ्तार पार्टी रख रही हैं, तो हमारी आज की रेसिपी आपके काम आ सकती है। आज के इस स्टोरी में हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लोटस बिस्कॉफ चीजकेक को बनाने का तरीका बता रहे हैं। इस चीजकेक की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ओवन की जरूरत नहीं पड़ती। यह बिना बेक किए ही तैयार हो जाता है। इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि खाने वाले आपकी तारीफ जरूर करेंगे। साथ ही यह दिखने में भी काफी फैंसी लगता है, जिससे आपकी इफ्तार टेबल और भी सुंदर लगती है। आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।