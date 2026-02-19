Ramadan Jumma Mubarak 2026: रमजान के पहले जुमे पर यहां दिए गए फोटो और विशेज भेजकर दें अपनों को मुबारकबाद

Ramadan Jumma Mubarak 2026: मुस्लिम समुदाय के लिए वैसे तो हर जुम्मा खास होता है, लेकिन जब बात रमजान के पाक महीने में पड़ने वाले जुम्मे की होती है तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। बता दें इस्लाम में शुक्रवार को जुम्मा कहा जाता है और इस दिन की विशेष धार्मिक महत्ता होती है। रमजान 2026 की शुरुआत चांद दिखने के साथ हो चुकी है और अब इस पवित्र महीने का पहला जुम्मा कल है। जुम्मे के दिन मुसलमान मस्जिद में विशेष नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत में ज्यादा समय बिताते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। साथ ही, एक-दूसरे को गले मिलकर जुम्मे की मुबारकबाद भी देते हैं।

ऐसे में अगर आप इस साल रमजान के दौरान अपनों से दूर हैं या सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रमजान के पहले जुम्मे की मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के इस स्टोरी में हम रमजान के पहले जुम्मे की मुबारकबाद देने के लिए कुछ खूबसूरत फोटो और विशेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को भेजकर बधाई दे सकते हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं।