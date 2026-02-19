IRCTC Holi Tour Package: होली पर नहीं जा रहे हैं घर? तो राजस्थान, कन्याकुमारी, हिमाचल और हैवलॉक घूमने का मिस न करें IRCTC का टूर पैकेज



राजस्थान घूमने के लिए अभी का मौसम एकदम सही है, न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंड। ऐसे में अगर आप सर्दियां खत्म होने से पहले राजस्थान में कुछ दिन सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, तो आपके लिए यह शानदार मौका है। दरअसल, होली मनाने के साथ-साथ राजस्थान की सैर कराने के लिए IRCTC ने एक आकर्षक टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस खास पैकेज के तहत आपको राजस्थान के खूबसूरत शहरों में घूमने का अवसर मिलेगा। इस पैकेज की शुरुआत बेंगलुरु से हो रही है। इस पैकेज में आपको अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और पुष्कर घुमाया जाएगा। पैकेज 6 रात और 7 दिन का है और इसकी शुरुआत 3 मार्च से हो रही है। पैकेज में आपको फ्लाइट से यात्रा कराई जाएगी और घूमने के लिए कैब की सुविधा भी मिलेगी।

जानकारी के लिए बता दें, पैकेज का नाम ROYAL RAJASTHAN WOMENS DAY SPECIAL EX BENGALURU है। पैकेज की फीस अकेले यात्रा करने पर 53,900 रुपये है और दो लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति पैकेज फीस 40,500 रुपये है। वहीं तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति पैकेज फीस 38,500 रुपये और बच्चों के लिए इस पैकेज फीस 34,500 रुपये रखी गई है।