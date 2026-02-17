17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Rashmika Mandanna Bridal Looks: झीलों की नगरी उदयपुर में रश्मिका का रॉयल लुक कैसा होगा? इन 5 तस्वीरों से लगाएं अंदाजा

Rashmika Mandanna Bridal Looks: उदयपुर में होने वाली शादी की खबरों के बीच रश्मिका मंदाना के ये 5 ब्राइडल लुक्स इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हैं। देखें उनकी सबसे खूबसूरत तस्वीरें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Feb 17, 2026

Rashmika Mandanna Bridal Looks

Rashmika Mandanna Bridal Looks (source: @rashmika_mandanna)

Rashmika Mandanna Bridal Looks: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी मुस्कान से सबका दिल जीतने वाली रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। चर्चा है कि रश्मिका और विजय देवरकोंडा इसी महीने यानी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में सात फेरे लेने वाले हैं। रश्मिका का फैशन सेंस हमेशा से ही क्लासी रहा है। अब देखना यह होगा कि झीलों की नगरी उदयपुर में जब वो विजय देवरकोंडा का हाथ थामेंगी, तब वो कितनी खूबसूरत लगेंगी। सोशल मीडिया पर वायरल होते शादी के कार्ड के बीच फैंस अब रश्मिका के ब्राइडल लुक का इंतजार कर रहे हैं। रश्मिका लाल रंग का ट्रेडिशनल लहंगा पहनेंगी या पेस्टल शेड्स में मॉडर्न ब्राइड बनेंगी। इसका अंदाजा उनके इन 5 पिछले लुक्स से लगाया जा सकता है।

ऋतु कुमार की अनारकली

एक इवेंट के दौरान रश्मिका ने ऋतु कुमार की बेज कलर की लॉन्ग अनारकली पहनी थी। इस पर की गई बारीक कढ़ाई और साथ में लाल दुपट्टा उन्हें एक हेरिटेज ब्राइडल लुक दे रहा था। अगर वो अपनी शादी के किसी फंक्शन में सादगी और रॉयल्टी का मिक्स चाहती हैं, तो यह लुक बेस्ट है।

छावा ट्रेलर लॉन्च

छावा के ट्रेलर लॉन्च पर रश्मिका ने तोरानी ब्रांड का क्रिमसन रेड सूट पहना था। भारी जरदोजी और सोने के धागों के काम वाला यह लुक एकदम महारानी जैसा था। फैंस का मानना है कि रश्मिका पर लाल रंग बहुत खिलता है।

इकबाल हुसैन के ऑरेंज सेट में

इकबाल हुसैन के डिजाइन किए हुए ऑरेंज कुर्ता सेट और ढाका पायजामा में रश्मिका ने सबको अपना दीवाना बना दिया था। जरदोजी और डबका वर्क वाले इस आउटफिट के साथ सुनहरी चमक वाला दुपट्टा उन्हें एक परफेक्ट शगुन वाली दुल्हन जैसा लुक दे रहा था।

रस्ट-रेड लहंगा

लेबल देवनागरी के रस्ट-रेड लहंगे में रश्मिका का लुक बेहद पसंद किया गया था। डीप नेकलाइन वाली चोली और गोटा-पत्ती वर्क वाला लहंगा उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। वेडिंग गेस्ट हो या खुद की मेहंदी, यह लुक हर लड़की की विशलिस्ट में है।

इंडिया कॉउचर वीक का आइवरी ड्रीम

अगर रश्मिका ने अपनी शादी के लिए सफेद या आइवरी रंग चुना, तो वह कैसी दिखेंगी? इसका जवाब इंडिया कॉउचर वीक 2024 के इस लुक में है। भारी कढ़ाई वाले आइवरी लहंगे, मांग टीका और हाथफूल में रश्मिका बिल्कुल परी जैसी लग रही थीं।

ये भी पढ़ें

Onion Juice Vs Rosemary Oil: बालों का झड़ना होगा बंद, जानें प्याज और रोजमेरी तेल को इस्तेमाल करने का सही तरीका
लाइफस्टाइल
Onion Juice or Rosemary Oil

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

फैशन ट्रेंड

Published on:

17 Feb 2026 05:48 pm

Hindi News / Lifestyle News / Rashmika Mandanna Bridal Looks: झीलों की नगरी उदयपुर में रश्मिका का रॉयल लुक कैसा होगा? इन 5 तस्वीरों से लगाएं अंदाजा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Aroma Flavor Water Bottle: Gen Z का नया क्रेज! 4,000–5,500 रुपये में मिलने वाली अरोमा-फ्लेवर पानी की बोतल, क्या सच में फायदेमंद है या सिर्फ हाइप?

Aroma flavor water bottle
लाइफस्टाइल

Ishan Kishan Rumored Girlfriend: टीम इंडिया के ईशान पर जयपुर की लड़की का चला जादू! दादाजी ने कर दिया बड़ा खुलासा, क्या वर्ल्ड कप के बाद बजेगी शहनाई

Ishan Kishan Rumored Girlfriend
लाइफस्टाइल

Onion Juice Vs Rosemary Oil: बालों का झड़ना होगा बंद, जानें प्याज और रोजमेरी तेल को इस्तेमाल करने का सही तरीका

Onion Juice or Rosemary Oil
लाइफस्टाइल

Hardik Pandya Titanium Watch: पाकिस्तान के कप्तान की सैलरी से 3 गुना महंगी है हार्दिक पांड्या की ये नीली घड़ी

Hardik Pandya Titanium Watch
लाइफस्टाइल

Natural Remedies For Eyebrows: घनी और डार्क आइब्रो पाने के लिए बेस्ट हैं ये 5 घरेलू उपाय, आज ही करें ट्राई

Natural Remedies For Eyebrows
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.