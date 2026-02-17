Rashmika Mandanna Bridal Looks: झीलों की नगरी उदयपुर में रश्मिका का रॉयल लुक कैसा होगा? इन 5 तस्वीरों से लगाएं अंदाजा

Rashmika Mandanna Bridal Looks: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी मुस्कान से सबका दिल जीतने वाली रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। चर्चा है कि रश्मिका और विजय देवरकोंडा इसी महीने यानी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में सात फेरे लेने वाले हैं। रश्मिका का फैशन सेंस हमेशा से ही क्लासी रहा है। अब देखना यह होगा कि झीलों की नगरी उदयपुर में जब वो विजय देवरकोंडा का हाथ थामेंगी, तब वो कितनी खूबसूरत लगेंगी। सोशल मीडिया पर वायरल होते शादी के कार्ड के बीच फैंस अब रश्मिका के ब्राइडल लुक का इंतजार कर रहे हैं। रश्मिका लाल रंग का ट्रेडिशनल लहंगा पहनेंगी या पेस्टल शेड्स में मॉडर्न ब्राइड बनेंगी। इसका अंदाजा उनके इन 5 पिछले लुक्स से लगाया जा सकता है।