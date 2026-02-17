Onion Juice Vs Rosemary Oil: बालों का झड़ना होगा बंद, जानें प्याज और रोजमेरी तेल को इस्तेमाल करने का सही तरीका

प्याज सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें मौजूद सल्फर बालों को मजबूती भी देता है। सल्फर हमारे बालों में केराटिन बनाने में मदद करता है। जब आप प्याज का रस बालों की जड़ों में लगाते हैं, तो यह स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है, जिससे बाल जड़ों से मजबूत होते हैं और टूटना भी कम हो जाता हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स समय से पहले बालों के सफेद होने की समस्या को भी रोकते हैं। अगर आप बालों में घनापन चाहते हैं, तो प्याज का रस आपके लिए बेस्ट है।