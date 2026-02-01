Hardik Pandya Titanium Watch: पाकिस्तान के कप्तान की सैलरी से 3 गुना महंगी है हार्दिक पांड्या की ये नीली घड़ी

सोशल मीडिया पर इस घड़ी की कीमत की तुलना पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की सैलरी से की जा रही है।

कीमत: इस घड़ी की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 28,000 डॉलर (करीब 25.35 लाख रुपये) है। यह कीमत पाकिस्तान के कप्तान की महीने की सैलरी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यानी जितनी पाकिस्तान के कप्तान की महीने भर की कमाई नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कीमत की घड़ी हार्दिक पांड्या अपनी हाथ पर बांधते हैं।