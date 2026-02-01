Hardik Pandya Titanium Watch: पाकिस्तान के कप्तान की सैलरी से 3 गुना महंगी है हार्दिक पांड्या की ये नीली घड़ी

Hardik Pandya Titanium Watch (source: insanelyluxuriousindians)
Hardik Pandya Titanium Watch:टीम इंडिया ने मैदान पर पाकिस्तान को 61 रनों से मात तो दी, लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हार्दिक पांड्या की कलाई पर बंधी एक घड़ी की हो रही है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही हार्दिक पांड्या की नीली घड़ी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई है।
मैच वाले दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व था। हार्दिक पांड्या ने इस खास मौके पर अपनी नीली जर्सी के साथ दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में से एक Jacob & Co Epic X Sport Rudra Edition पहनी थी। यह घड़ी सिर्फ एक लग्जरी आइटम नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था का प्रतीक भी है।
सोशल मीडिया पर इस घड़ी की कीमत की तुलना पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की सैलरी से की जा रही है।
कीमत: इस घड़ी की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 28,000 डॉलर (करीब 25.35 लाख रुपये) है। यह कीमत पाकिस्तान के कप्तान की महीने की सैलरी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यानी जितनी पाकिस्तान के कप्तान की महीने भर की कमाई नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कीमत की घड़ी हार्दिक पांड्या अपनी हाथ पर बांधते हैं।
सिर्फ घड़ी ही नहीं, हार्दिक ने अपने खेल से भी सबका दिल जीत लिया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। 61 रनों की इस बड़ी जीत के साथ भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना दबदबा कायम कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य
T20 World Cup 2026