Ramadan Skin Care Tips: रमजान में हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के साथ ही डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सहरी में शामिल करें ये 5 चीजें

रमजान के आते ही ज्यादातर घरों में तले-भुने और मसालेदार तरह-तरह के टेस्टी पकवान बनने लगते हैं। जिन्हें खाने से कुछ लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी होने के साथ ही चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं। क्योंकि पेट के स्वास्थ्य का असर चेहरे पर सीधा पड़ता है। इसलिए अगर आप रमजान के दिनों में डिहाइड्रेशन और पेट से जुड़ी परेशानियों से बचने के साथ ही हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहती हैं, तो इसके लिए आप अपनी डाइट में सहरी के समय दही शामिल कर सकती हैं। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स त्वचा को अंदर से पोषण देने के साथ ही त्वचा में नमी बनाए रखने में भी मददगार होते हैं। इसके अलावा दही के सेवन से पेट साफ रहता है, जिससे चेहरे पर मुंहासों के होने के चांस भी कम हो जाते हैं।