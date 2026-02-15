Mahashivratri 2026 Wishes: महाशिवरात्रि पर अपने प्रियजनों को यहां दिए गए Wishes, Photos, Messages, Shayari, Shubhkamnaye, Quotes और Captions शेयर कर दें बधाई 

Mahashivratri 2026 Wishes Photos| image credit-wallpapercave
Mahashivratri 2026 Wishes, Photos, Images, Messages, Shayari, Shubhkamnaye, Quotes and Captions in Hindi: महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साल 2026 में महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व 15 फरवरी, दिन रविवार यानी कल, पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस दिन भक्तगण भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ ही माता पार्वती की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने दोस्तों, परिवार व प्रियजनों को सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं भेजते हैं।
ऐसे में अगर आप भी कल व्हाट्सऐप स्टेटस, इंस्टाग्राम पोस्ट और फेसबुक मैसेज के जरिए अपनों को महाशिवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज, फोटो, मैसेज, शायरी, शुभकामनाएं, कोट्स और कैप्शन शेयर कर दे सकते हैं।
1-काल भी तुम और महाकाल भी तुम
लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम
शिव भी तुम और सत्य भी तुम!
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
2-भोले बाबा का आशीर्वाद मिले आपको अपार,
सपने हों पूरे, मिले खुशियों का संसार.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
3- बस एक फूल
और एक बेलपत्र
एक लोटा हो जल की धार
इतने में ही भोलेनाथ कर दें
हम सबका उद्धार
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
4- शिव की ज्योति से नूर मिलता है,
सबके दिलों को सुकून मिलता है.
जो भी जाता है भोले के द्वार,
कुछ न कुछ जरूर मिलता है.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
5-अद्भुत भोले तेरी माया
अमरनाथ में डेरा जमाया
नीलकंठ में तेरा साया
तू ही मेरे दिल में समाया.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
6-गरज उठे गगन सारा
समंदर छोड़े, अपना किनारा
हिल जाये जहान सारा
जब गूंजे महादेव का नारा.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!
7-तन की जाने
मन की जाने
जाने चित की चोरी
उस शिव के हाथ में हैं तेरी मेरी डोरी।
शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं !
8-ना पूछो मुझसे मेरी पहचान
मैं तो भस्मधारी हूं
भस्म से होता जिनका श्रृंगार
मैं उस शिव शंकर का पुजारी हूं!
हैप्पी शिवरात्रि !
9-अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चाण्डाल का
काल भी उसका क्या बिगाड़े
जो भक्त हो महाकाल का!
हैप्पी शिवरात्रि !
10-आज जमा लो भांग का रंग
आपके जीवन बीते खुशियों के संग
भोलेनाथ की कृपा बसरे आप पर
आपकी जिंदगी में भर जाए नई उमंग!
शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं !
11-अद्भुत भोले तेरी माया
अमरनाथ में डेरा जमाया
नीलकंठ में तेरा साया
तू ही मेरे दिल में समाया
शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं !
12-मैंने तेरा नाम ले लेकर ही सारे काम किए हैं
लोग समझते हैं कि मैं किस्मत वाला हूं
पर असल में तो भोले मेरा सारा काम बनाता है।
शिवरात्रि की हार्दिक बधाई !
13-शिव सत्य है, शिव अनंत है शिव अनादि है,
शिव भगवंत है, शिव ओंकार है,
शिव ब्रह्म हैं शिव शक्ति है, शिव भक्ति है
शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
14- हाथों की लकीरों से ज्यादा महादेव
के फैसले पर यकीन है,
वो जब जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे।
हर हर महादेव!
15-यह दुनिया है भोले तेरी शरण में
सर झुकाते हैं शिव तेरे चरण में
हम तो हैं तेरे चरणों की धूल
आओ शिव जी पर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल!
शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
21-हर हर महादेव! महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
22-भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। शुभ महाशिवरात्रि।
23-ॐ नमः शिवाय! आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।
24-महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो।
25-इस महाशिवरात्रि आपके जीवन में खुशियों की वर्षा हो।
26- ॐ में ही आस्था, ॐ में ही विश्वास
ॐ में ही शक्ति, ॐ में ही सारा संसार
ॐ से ही होती हैं अच्छे दिन की शुरुआत
जय शिव शंकर!
हैप्पी महा शिवरात्रि 2026 !
27- महाशिवरात्रि का यह दिन, शुद्धि का है संदेश,
शिव का नाम लेने से, दूर हो जाते हर कषट और भेष।
शिव का आशीर्वाद दे, जीवन में सुख-शांति की धारा,
हमें मिले सही मार्ग, जिससे बढ़े जीवन का सारा।"
28-अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चाण्डाल का
काल भी उसका क्या बिगाड़े
जो भक्त हो महाकाल का!
हैप्पी महा शिवरात्रि !
29-शिव की उपासना का अर्थ है उनके आदर्शों का पालन,
महाशिवरात्रि पर उनके मंत्रों से मिटे हर एक अज्ञान का दान।
न केवल दर्शन, बल्कि जीवन में उनके सिद्धांतों को अपनाएं,
शिव की पूजा से, जीवन में सुख और शांति को पाएं।
30-ॐ में ही आस्था, ॐ में ही विश्वास
ॐ में ही शक्ति, ॐ में ही सारा संसार
ॐ से ही होती हैं अच्छे दिन की शुरुआत
जय शिव शंकर!
हैप्पी महा शिवरात्रि 2026 !
