Temples to visit on Mahashivratri: भूलकर भी मिस न करें जयपुर के इन मंदिरों को जहां दर्शन मात्र से पूरी होती है हर मनोकामना

भूतेश्वर महादेव मंदिर जयपुर के आमेर में घने और विशाल जंगलों के बीच अरावली पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है। किले के पास स्थित होने के कारण यहां की प्राकृतिक सुंदरता और यहां से दिखने वाला जयपुर का पैनोरमिक व्यू अद्भुत होता है। यह स्थान ट्रेकिंग और भक्ति का एक सुंदर मिश्रण है। बताया जाता है कि महादेव यहां आए हर भक्त कि मनोकामना जरूर पूरी करते हैं और जयपुर के अलावा अन्य शहरों से भी यहां भक्तों का आना लगा रहता है।