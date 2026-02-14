Maha Shivratri 2026: क्या आपने आउटफिट फाइनल कर लिया है? जानें शिवरात्रि पर आपके आउटफिट के लिए कौन सा शेड है परफेक्ट

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, और हम सभी अपनी बेस्ट साड़ियों और कुर्तों की तैयारी में लगे हैं। शिव भक्ति के इस उत्सव में जहां एक ओर मन की शुद्धता जरूरी है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए सोलह श्रृंगार का भी अपना ही महत्व है। अक्सर हम अपनी मनपसंद साड़ी या सूट तो खरीद लेते हैं, लेकिन ऐन मौके पर सबसे बड़ी उलझन यह होती है कि उसके साथ लिपस्टिक का कौन सा शेड जमेगा। आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए, यहां 5 ऐसे लिपस्टिक शेड्स हैं जो महाशिवरात्रि पर आपके हर लुक के साथ एकदम परफेक्ट लगेंगे।