Valentine’s Day 2026: गुलाब और चॉकलेट हुए पुराने! जानिए भारत और दुनिया में कैसे बदल गया ये खास दिन

वेलेंटाइन डे पर नया चलन। ( फोटो: AI)
Digital Romance : हर तरफ वेलेंटाइन डे की धूम है। यूथ मॉडर्न तरीके से वेलेंटाइन डे मनाएंगे। कपल्स ने अपने-अपने वेलेंटाइन के लिए कुछ खास और स्पेशल प्लान कर सरप्राइज देना तय किया है। इस दौरान अलसाई सुबह से गुनगुनी धूप, उजली दोपहर, बल खाती शाम और चांदनी रात तक उत्सव का माहौल रहेगा। वेलेंटाइन डे अब केवल लव कपल्स तक सीमित नहीं रह गया है। साल 2026 में प्यार के इस त्योहार को मनाने का तरीका (Valentine's Day 2026 Ideas)पूरी तरह बदल चुका है। अब यह दिन सिर्फ ‘रोमांस’ का नहीं, बल्कि ‘सेल्फ-लव’, ‘दोस्ती’ और ‘डिजिटल कनेक्शन’ का बन गया है। जहां पश्चिमी देशों में लोग पुराने रिश्तों को भुला कर आगे बढ़ने का जश्न मना रहे हैं, वहीं भारत में यह त्योहार अब ‘इंस्टेंट डिलीवरी’ (Last Minute Gift Ideas India)और ‘वीकेंड ट्रिप’ का रूप ले चुका है। आइए समझते हैं कि दुनिया और भारत के लिहाज से इस साल वेलेंटाइन डे कैसे खास और अलग है।
ग्लोबल लेवल पर, विशेषकर अमेरिका और यूरोप में, जेन-जी (Gen-Z) पीढ़ी ने वेलेंटाइन डे की पुरानी परंपराओं को चुनौती दी है। यहां तीन बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं:
इस साल विदेशों में "नेम ए कॉकरोच" (Name a Cockroach) कैम्पेन जबरदस्त ट्रेंड में है। कई विदेशी चिड़ियाघरों ने ऑफर निकाला है कि आप थोड़े से पैसे देकर एक कॉकरोच का नाम अपने पूर्व प्रेमी या प्रेमिका (Ex) के नाम पर रख सकते हैं। यह टूटे दिल वालों के लिए एक तरह का 'क्लोजर' (Closure) है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
अब लड़कियां किसी प्रिंस चार्मिंग का इंतजार नहीं कर रहीं। वे 13 और 14 फरवरी को महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ ‘गैलेंटाइन डे’ मना रही हैं। यह दिन महिला मित्रता और सशक्तिकरण को समर्पित है, जहां दोस्त एक-दूसरे को गिफ्ट देती हैं और डिनर पर जाती हैं।
जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पश्चिमी देशों में प्लास्टिक के फूलों और गुब्बारों का चलन कम हुआ है। लोग अब 'पॉटेड प्लांट्स' (गमले वाले पौधे) या डिजिटल लव लेटर्स और ई-गिफ्ट्स (E-Gifts) को प्राथमिकता दे रहे हैं।
भारत में वेलेंटाइन डे का बाजार और भावनाएं दोनों ही दुनिया से थोड़ी अलग हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी और भागदौड़ भरी जिंदगी ने प्यार के मायने बदल दिए हैं। बाजार का जायजा लेने पर पता चला कि वेलेंटाइन डे पर कपल्स एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। मार्केट्स में तरह-तरह की साड़ीज, ज्वैलरी,वॉचेज, गैजेट्स खासकर मोबाइल्स, गैजेटस व पर्स की खरीदारी के प्रति उत्साह दिखाई दिया। बाजारों में न्यू लव कपल्स के लिए मैंडारिन डक्स के जोड़े खास दिखाई दिए। इसके साथ ही ड्रीम कैचर भी गिफ्ट के तौर पर देने के लिए स्पेशल हैं। ये स्पेशली बेडरूम में लगाए जाते हैं। इसके अलावा खरीदारों में टेडी बियर, हार्ट और आर्टिफिशियल फ्लॉवर्स की भी डिमांड है। इसमें अलग-अलग तरह के डिजाइन ग्राहकों को लुभाते हुए नजर आए।
भारत में अब हफ्तों पहले से गिफ्ट खरीदने का रिवाज खत्म हो रहा है। ब्लिंकिट (Blinkit), जेप्टो (Zepto) और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे ऐप्स ने ‘लास्ट मिनट गिफ्टिंग’ को जन्म दिया है। आंकड़े बताते हैं कि वेलेंटाइन डे पर चॉकलेट, गुलाब और परफ्यूम के 60% ऑर्डर उसी दिन यानि 14 फरवरी को प्लेस किए जाते हैं। भारतीय युवा अब ‘इंस्टेंट’ खुशियों में यकीन कर रहे हैं।
चूंकि इस साल फरवरी में मौसम सुहाना है, इसलिए भारतीय कपल्स महंगे रेस्तरां में भीड़भाड़ से बचने के लिए शहर के पास ही छोटे हिल स्टेशनों या रिसॉर्ट्स की ओ रुख कर रहे हैं। ‘स्टेकेशन’ (Staycation) का ट्रेंड मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा है, जहां कपल्स सुकून के पल बिताना चाहते हैं।
भारत में वेलेंटाइन डे बिना मीम्स के अधूरा है। सोशल मीडिया पर ‘बजरंग दल’ के मीम्स से लेकर सिंगल्स के मजाक तक, सब कुछ एक उत्सव जैसा है। भारतीय युवा अब ‘रिलेशनशिप’ के बजाय ‘सिचुएशनशिप’ (Situationship) में ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ कमिटमेंट से ज्यादा ‘चिल करने’ और दोस्तों के साथ पार्टी करने पर जोर है।
बहरहाल, 2026 का वेलेंटाइन डे यह साबित करता है कि प्यार की परिभाषा बदल रही है। दुनिया जहाँ इसे एक ‘स्वतंत्रता’ के रूप में मना रही है, वहीं भारत इसे अपनी ‘सुविधा’ और ‘डिजिटल लाइफस्टाइल’ के अनुसार ढाल रहा है। चाहे आप सिंगल हों या कमिटेड, इस साल का मंत्र है- "सबसे पहले खुद से प्यार करें।" जोधपुर की रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट मनीषा जैन का कहना है कि वेलेंटाइन डे पर कपल्स में लव और अफैक्शन बढ़ जाता है। जिन्हें मनाना है वो हर हाल में ये डे मनाएंगे। यह बात दीगर है कि अब ये दिन मनाने का तरीका बदल गया है।
