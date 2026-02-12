Unmarried Couples Hotel Rules: वैलेंटाइन डे पर होटल जानें वाले अनमैरिड कपल जान लें अपने 5 अधिकार, वरना छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी!

Unmarried Couples Hotel Rules: वैलेंटाइन वीक ( Valentine's Day 2026) यानी प्यार का खास हफ्ता हर साल 7 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक मनाया जाता है। इस दौरान कपल्स एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं, गिफ्ट देते हैं, घूमने जाते हैं और अपने रिश्ते को खास बनाते हैं। लेकिन इस खुशी भरे माहौल में कई अनमैरिड कपल्स के मन में डर भी रहता है। खासकर होटल में रुकने या पब्लिक प्लेस पर साथ दिखने को लेकर। उन्हें लगता है कि कहीं पुलिस या होटल मैनेजमेंट परेशानी न खड़ी कर दे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने कानूनी अधिकारों को समझें।