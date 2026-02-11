Bael Patra Benefits in Hindi: महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला ये पत्ता, इन 5 लोगों के लिए है अमृत समान

Bael Patra Benefits in Hindi: पोषक तत्वों से भरपूर बेलपत्र का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में भगवान भोलेनाथ का ख्याल आता है। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका खास धार्मिक महत्व है और लगभग हर पूजा-पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र सिर्फ पूजा में ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन A, C, B1, B6, कैल्शियम और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। इसी कारण आयुर्वेद में बेलपत्र को एक असरदार औषधि के रूप में माना गया है। आज के इस लेख में हम बेलपत्र के सेवन से होने वाले फायदे, इसे खाने का सही तरीका और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताने जा रहे हैं।