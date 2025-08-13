ये विटामिन 43% तक घटा सकता है Heart Disease का खतरा

Vitamin K1 Heart Disease Risk : हार्ट डिजीज (Coronary Artery Disease) के कारण दुनिया भर सबसे अधिक मौतें होती हैं और युवाओं में इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि जोखिम को कम करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है फिर भी बढ़ते शोध हृदय संबंधी परिणामों को प्रभावित करने में खाने पीने की चीजों की भूमिका पर जोर देते हैं। इनमें से Vitamin K1 (फाइलोक्विनोन), जो पत्तेदार हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है हार्ट हेल्थ के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व के रूप में सामने आया है।