Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

ये विटामिन 43% तक घटा सकता है Heart Disease का खतरा

Vitamin K1 for heart : एक हालिया अध्ययन हार्ट हेल्थ के लिए विटामिन K₁ के महत्व को उजागर करता है। विटामिन K₁ का अधिक सेवन स्वस्थ धमनियों से जुड़ा है। यह हार्ट संबंधी मृत्यु के जोखिम को भी कम कर सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि प्रतिदिन पत्तेदार साग का सेवन फायदेमंद है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 13, 2025

Vitamin K1 Heart Disease Risk
Vitamin K1 Heart Disease Risk : ये विटामिन 43% तक घटा सकता है Heart Disease का खतरा (फोटो सोर्स: AI image@FREEPIK)

Vitamin K1 Heart Disease Risk : हार्ट डिजीज (Coronary Artery Disease) के कारण दुनिया भर सबसे अधिक मौतें होती हैं और युवाओं में इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि जोखिम को कम करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है फिर भी बढ़ते शोध हृदय संबंधी परिणामों को प्रभावित करने में खाने पीने की चीजों की भूमिका पर जोर देते हैं। इनमें से Vitamin K1 (फाइलोक्विनोन), जो पत्तेदार हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है हार्ट हेल्थ के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व के रूप में सामने आया है।

द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन (2025) में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट ने इस संबंध पर, पत्तेदार साग और हमारी स्वाद कलियों के बीच के खट्टे-मीठे संबंध पर नई रोशनी डाली है। वैज्ञानिकों ने 14 साल से ज्यादा समय तक 70 साल से ऊपर की 1,435 महिलाओं पर एक रिसर्च की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि अगर ये महिलाएं लगातार विटामिन K1 (Vitamin K1) लेती हैं तो इसका उनकी खून की नसों और दिल से जुड़ी बीमारियों पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च के नतीजे काफी दिलचस्प हैं।

ये भी पढ़ें

Pneumococcal Vaccine : सिर्फ एक टीके में 20 बीमारियों से बचाव, फाइजर ने पेश किया भारत का पहला 20-वैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन
स्वास्थ्य
Pneumococcal Vaccine

Vitamin K1 Benefits : विटामिन K1 खून की नसों को सख्त होने से बचाता है

जब हम पर्याप्त विटामिन K₁ नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में MGP नाम का एक प्रोटीन ठीक से काम नहीं कर पाता। इस वजह से हमारी धमनियों (खून की नसों) की दीवारों में कैल्शियम जमना शुरू हो जाता है। यह जमाव धमनियों को कड़ा और संकरा बना देता है जिससे खून के बहाव में रुकावट आती है। इसी कोरोनरी धमनी रोग और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

धमनियों का कम मोटा होना और मृत्यु दर

इस अध्ययन में लोगों को उनके खाने में मिलने वाले विटामिन K₁ की मात्रा के आधार पर चार समूहों में बांटा गया। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा विटामिन K₁ लिया (लगभग 120 माइक्रोग्राम रोज), उनमें —

गर्दन की मुख्य रक्त-नली की दीवार की मोटाई (IMT) औसतन 5.6% कम थी जो दिल की बीमारी के शुरुआती खतरे का एक जाना-पहचाना संकेत है।

दिल की बीमारी से मौत का खतरा 43% कम था भले ही उम्र, वजन, शारीरिक गतिविधि, दवाओं का इस्तेमाल और धूम्रपान जैसी बातें ध्यान में रखी गई हों।

ज्यादा विटामिन K1 लेने वालों में दिल की सेहत बेहतर और खतरा कम पाया गया।

महिलाओं में विटामिन K1 की अभी की सिफारिश 90 माइक्रोग्राम रोज है। यह मात्रा असल में खून के थक्के बनने की जरूरत को ध्यान में रखकर तय की गई है न कि नसों और दिल की सुरक्षा को।

अब नए शोध कह रहे हैं कि अगर रोजाना लगभग 120 माइक्रोग्राम लिया जाए जो आसानी से दिन में 1 से 1.5 कप हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से मिल सकता है तो शरीर को खून जमाने के अलावा दिल और नसों की सेहत में भी ज्यादा फायदा हो सकता है।

इन चीजों में पाया जाता है K₁

सब्जीविटामिन K1 (μg/पका हुआ कप)
केल531
पालक889
ब्रोकली110

स्विस चार्ड, रोमेन लेट्यूस और ब्रसेल्स स्प्राउट्स को भी हमारे दैनिक पत्तेदार साग सेवन में शामिल किया जा सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि विटामिन K1 (Vitamin K1) वसा में घुलनशील है, और इसलिए, इसे आहारीय वसा के खाद्य स्रोत (जैसे, जैतून का तेल, एवोकाडो) के साथ लेने से अवशोषण बढ़ जाता है।

आहार में K1 शामिल करने से पहले सावधानियां:

विटामिन K1(Vitamin K1) का सेवन बढ़ाना आमतौर पर अधिकांश लोगों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन विटामिन K के प्रतिपक्षी (जैसे, वारफेरिन) लेने वाले लोगों को किसी भी बड़े बदलाव के बारे में अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि विटामिन K₁ में बदलाव दवाओं की प्रभावकारिता को प्रभावित करता है।

ये भी पढ़ें

Remove Earwax : ईएनटी डॉक्टर ने बताया इन तरीकों से कान का मैल निकालना हो सकता है खतरनाक , जानिए सही और सुरक्षित तरीका
Patrika Special News
Safest Way to Remove Earwax

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

13 Aug 2025 12:28 pm

Hindi News / Health / ये विटामिन 43% तक घटा सकता है Heart Disease का खतरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.