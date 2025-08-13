ये विटामिन 43% तक घटा सकता है Heart Disease का खतरा

Vitamin K1 Heart Disease Risk : हार्ट डिजीज (Coronary Artery Disease) के कारण दुनिया भर सबसे अधिक मौतें होती हैं और युवाओं में इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि जोखिम को कम करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है फिर भी बढ़ते शोध हृदय संबंधी परिणामों को प्रभावित करने में खाने पीने की चीजों की भूमिका पर जोर देते हैं। इनमें से Vitamin K1 (फाइलोक्विनोन), जो पत्तेदार हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है हार्ट हेल्थ के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व के रूप में सामने आया है।
द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन (2025) में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट ने इस संबंध पर, पत्तेदार साग और हमारी स्वाद कलियों के बीच के खट्टे-मीठे संबंध पर नई रोशनी डाली है। वैज्ञानिकों ने 14 साल से ज्यादा समय तक 70 साल से ऊपर की 1,435 महिलाओं पर एक रिसर्च की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि अगर ये महिलाएं लगातार विटामिन K1 (Vitamin K1) लेती हैं तो इसका उनकी खून की नसों और दिल से जुड़ी बीमारियों पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च के नतीजे काफी दिलचस्प हैं।
जब हम पर्याप्त विटामिन K₁ नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में MGP नाम का एक प्रोटीन ठीक से काम नहीं कर पाता। इस वजह से हमारी धमनियों (खून की नसों) की दीवारों में कैल्शियम जमना शुरू हो जाता है। यह जमाव धमनियों को कड़ा और संकरा बना देता है जिससे खून के बहाव में रुकावट आती है। इसी कोरोनरी धमनी रोग और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
इस अध्ययन में लोगों को उनके खाने में मिलने वाले विटामिन K₁ की मात्रा के आधार पर चार समूहों में बांटा गया। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा विटामिन K₁ लिया (लगभग 120 माइक्रोग्राम रोज), उनमें —
गर्दन की मुख्य रक्त-नली की दीवार की मोटाई (IMT) औसतन 5.6% कम थी जो दिल की बीमारी के शुरुआती खतरे का एक जाना-पहचाना संकेत है।
दिल की बीमारी से मौत का खतरा 43% कम था भले ही उम्र, वजन, शारीरिक गतिविधि, दवाओं का इस्तेमाल और धूम्रपान जैसी बातें ध्यान में रखी गई हों।
ज्यादा विटामिन K1 लेने वालों में दिल की सेहत बेहतर और खतरा कम पाया गया।
महिलाओं में विटामिन K1 की अभी की सिफारिश 90 माइक्रोग्राम रोज है। यह मात्रा असल में खून के थक्के बनने की जरूरत को ध्यान में रखकर तय की गई है न कि नसों और दिल की सुरक्षा को।
अब नए शोध कह रहे हैं कि अगर रोजाना लगभग 120 माइक्रोग्राम लिया जाए जो आसानी से दिन में 1 से 1.5 कप हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से मिल सकता है तो शरीर को खून जमाने के अलावा दिल और नसों की सेहत में भी ज्यादा फायदा हो सकता है।
|सब्जी
|विटामिन K1 (μg/पका हुआ कप)
|केल
|531
|पालक
|889
|ब्रोकली
|110
स्विस चार्ड, रोमेन लेट्यूस और ब्रसेल्स स्प्राउट्स को भी हमारे दैनिक पत्तेदार साग सेवन में शामिल किया जा सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि विटामिन K1 (Vitamin K1) वसा में घुलनशील है, और इसलिए, इसे आहारीय वसा के खाद्य स्रोत (जैसे, जैतून का तेल, एवोकाडो) के साथ लेने से अवशोषण बढ़ जाता है।
विटामिन K1(Vitamin K1) का सेवन बढ़ाना आमतौर पर अधिकांश लोगों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन विटामिन K के प्रतिपक्षी (जैसे, वारफेरिन) लेने वाले लोगों को किसी भी बड़े बदलाव के बारे में अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि विटामिन K₁ में बदलाव दवाओं की प्रभावकारिता को प्रभावित करता है।