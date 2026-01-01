Skin Disease: जब शरीर खुद बनाने लगे रंगीन धागे और त्वचा के नीचे महसूस हो कीड़ों का चलना! जानें क्या है यह रहस्यमयी बीमारी

Skin Disease: आज के इस डिजिटल और वैज्ञानिक युग में, जहां लगभग हर बीमारी का इलाज खोज लिया गया है और कई बार बीमारी होने से पहले ही उसका समाधान कर दिया जाता है, वहीं क्या आपको पता है कि त्वचा की एक बीमारी आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है? हालांकि इसके मरीजों की संख्या अन्य बीमारियों की तरह ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यह बीमारी किसी को हो जाए तो व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार हो जाता है। इस बीमारी की सबसे खास बात, जो इसे रहस्यमयी बनाती है, वह यह है कि इसमें त्वचा की समस्या घावों के रूप में उभरकर दिखाई देती है, लेकिन मरीज को ऐसा अहसास होता है कि उसके शरीर में त्वचा के नीचे कीड़े रेंग रहे हों। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भला यह भी कोई बीमारी हो सकती है? जी हां, यह एक दुर्लभ त्वचा रोग है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मोरजेलन्स क्या होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए।