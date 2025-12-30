Skin Disease: मुंह और प्राइवेट पार्ट पर दिखने वाले सफेद धब्बे हो सकते है इस खतरनाक बीमारी का संकेत!

Skin Disease: त्वचा की समस्याएं और वो भी सर्दी में न बढ़ें, यह तो संभव ही नहीं है न? त्वचा की समस्या भी कोई एक नहीं, बल्कि काफी ऐसी समस्याएं हैं जो सर्दियों में बढ़ जाती हैं। इन सभी समस्याओं का एक कारण यह होता है कि सर्दी में ठंड के कारण हवा से नमी कम हो जाती है और शुष्क हवाएं चलती हैं, जो हमारे शरीर के सबसे बाहरी अंग यानी त्वचा को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। ऐसी ही एक त्वचा की समस्या है लाइकेन प्लेनस (Lichen planus)। यह समस्या वास्तव में बैंगनी रंग के धब्बों और हमारी श्लेष्मा (mucous membrane) पर आई सूजन को दर्शाती है। मुंह और जननांगों के धब्बे अक्सर सफेद रंग के होते हैं। आइए जानते हैं कि क्या होती है लाइकेन प्लेनस और इसको कौन-कौन से कारक ट्रिगर करते हैं? इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।