Skin Disease: गर्दन और प्राइवेट पार्ट्स का कालापन बना सकता है आपको इस खतरनाक कैंसर का शिकार

एकैन्थोसिस निगरिकन्स का मुख्य कारण इंसुलिन की मात्रा में बदलाव होता है। अब बात करते हैं कि जब ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है तो फिर है क्या? ये त्वचा की वह स्थिति है जिसमें त्वचा के कुछ हिस्से काले, मोटे और मखमली हो जाते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर स्थित किसी आंतरिक बीमारी की शुरुआत होती है। एएन त्वचा की समस्या से काफी ज्यादा होती है। ये होने का सीधा मतलब होता है कि आपको अपनी पाचन क्रिया पर ध्यान देने की जरूरत है। इसकी गंभीर स्थिति में तो यह पेट के कैंसर का कारण बन जाता है।