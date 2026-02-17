RSV Prevention Tips: सर्दी-जुकाम समझने की गलती न करें! बच्चों की जान ले रहा है यह साइलेंट किलर, 1 लाख मौतें हर साल!

RSV Prevention Tips: रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस (RSV) सांस से जुड़ा एक आम लेकिन खतरनाक संक्रमण है, जो खासतौर पर नवजात शिशुओं और बुजुर्गों के लिए ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। कई मामलों में यह साधारण सर्दी-जुकाम जैसा लगता है, लेकिन छोटे बच्चों में यह तेजी से गंभीर रूप ले सकता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है।