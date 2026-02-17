17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

RSV Prevention Tips: सर्दी-जुकाम समझने की गलती न करें! बच्चों की जान ले रहा है यह साइलेंट किलर, 1 लाख मौतें हर साल!

RSV Prevention Tips: रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस (RSV) नवजात शिशुओं के लिए कितना खतरनाक है? लक्षण, बचाव, वैक्सीन और डॉक्टरों की सलाह विस्तार से जानिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 17, 2026

RSV Prevention Tips

RSV Prevention Tips (Photo- gemini ai)

RSV Prevention Tips: रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस (RSV) सांस से जुड़ा एक आम लेकिन खतरनाक संक्रमण है, जो खासतौर पर नवजात शिशुओं और बुजुर्गों के लिए ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। कई मामलों में यह साधारण सर्दी-जुकाम जैसा लगता है, लेकिन छोटे बच्चों में यह तेजी से गंभीर रूप ले सकता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल दुनिया भर में करीब 1 लाख बच्चों की मौत RSV से जुड़ी जटिलताओं के कारण हो जाती है। इसलिए डॉक्टर खासतौर पर उन बच्चों के लिए सावधानी बरतने की सलाह देते हैं जो समय से पहले पैदा हुए हों, जिनकी इम्युनिटी कमजोर हो या जिन्हें पहले से सांस से जुड़ी समस्या हो।

आंकड़े क्या बताते हैं?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक प्रीव्यू के अनुसार, दुनियाभर में हर साल लगभग 36 लाख शिशु RSV के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं। इनमें से करीब 14 लाख बच्चे 6 महीने से कम उम्र के होते हैं। भारत में भी स्थिति चिंताजनक है। यहां सांस से जुड़ी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले नवजात शिशुओं में 5% से 54% मामलों में RSV एक प्रमुख वजह पाया जाता है।

RSV क्या है और कैसे फैलता है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह एक तेजी से फैलने वाला वायरस है जो फेफड़ों और सांस की नली को संक्रमित करता है। यह खांसी, छींक या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। बड़ों में इसके लक्षण हल्के हो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में यह ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।

इसके शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं:

  • बहती नाक
  • हल्का बुखार
  • खांसी
  • दूध पीने में परेशानी

अगर बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो, सीने में घरघराहट हो या होंठ नीले पड़ने लगें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

वैक्सीन कब लगवानी चाहिए?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के 28वें हफ्ते के बाद वैक्सीन दी जा सकती है। इससे मां के शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी बच्चे तक पहुंचती हैं और जन्म के बाद शुरुआती महीनों में उसे संक्रमण से बचाने में मदद करती हैं। रिसर्च बताती है कि इससे जन्म के बाद पहले 3 महीनों में संक्रमण का खतरा काफी कम हो सकता है और कई महीनों तक सुरक्षा मिलती है।

नवजात शिशु के लिए सुरक्षा विकल्प

नवजात बच्चों के लिए एक खास प्रकार की एंटीबॉडी इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, जो उन्हें संक्रमण से बचाने में मदद करती है। इसे जन्म के बाद या संक्रमण के मौसम से पहले दिया जा सकता है। ध्यान रखें, RSV का कोई निश्चित इलाज नहीं है। इलाज ज्यादातर लक्षणों को नियंत्रित करने पर आधारित होता है और गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है।

माता-पिता क्या सावधानी रखें?

  • गर्भावस्था में डॉक्टर से वैक्सीन के बारे में सलाह लें
  • नवजात के लिए सुरक्षा इंजेक्शन की जानकारी लें
  • बच्चे को भीड़-भाड़ से दूर रखें
  • बीमार व्यक्ति को बच्चे से दूर रखें
  • साफ-सफाई और हाथ धोने की आदत रखें
  • सांस लेने में परेशानी या तेज बुखार दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं
  • विशेषज्ञों का मानना है कि RSV से बचाव ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है।

ये भी पढ़ें

Winter Healthy Tips: बंद नाक, गले में खराश को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए ये टिप्स
लाइफस्टाइल
Natural ways to boost immunity in winter, Ayurvedic winter care tips, Home remedies for winter cold, How to cure sore throat naturally,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 12:31 pm

Hindi News / Health / RSV Prevention Tips: सर्दी-जुकाम समझने की गलती न करें! बच्चों की जान ले रहा है यह साइलेंट किलर, 1 लाख मौतें हर साल!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Pelvic Pain Women Causes: महिलाएं अक्सर नजरअंदाज करती हैं ये दर्द… लेकिन हो सकता है खतरनाक बीमारी का संकेत!

Pelvic Pain Women Causes
स्वास्थ्य

Viral Hepatitis Outbreak: एक गांव… कई मौतें… आखिर कौन सी रहस्यमयी बीमारी ले रही जान?

Viral Hepatitis Outbreak
स्वास्थ्य

Viral Video : चमत्कार! जी उठी मृत महिला, वीडियो हो रहा वायरल, डॉक्टर की भी हो रही तारीफ, जानिए कैसे हुआ ये संभव

Viral Video, Miracle Dead woman resurrected, CPR video goes viral, ICU doctor, Woman Doctor CPR Viral,
स्वास्थ्य

Cancer Enzyme Discovery: आखिर क्यों अचानक बेकाबू हो जाता है कैंसर? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला वो खतरनाक स्विच!

Cancer Enzyme Discovery
स्वास्थ्य

Pregnant Women Sudden Death : जन्म देने के 2-4 घंटे में इसलिए मर जाती है मां, डॉक्टर भी हो जाते हैं बेबस! एक्सपर्ट से समझिए कारण

Pregnant Women Sudden Death, Pregnant Women Sudden Death In India, Pregnant Women Sudden Death reason,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.