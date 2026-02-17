Viral Video : चमत्कार! जी उठी मृत महिला, वीडियो हो रहा वायरल, डॉक्टर की भी हो रही तारीफ, जानिए कैसे हुआ ये संभव

वीडियो में 16 फरवरी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक महिला आईसीयू में भर्ती है। वहां लगे मॉनिटर के हिसाब से वो मृत हो चुकी है। पर मौजूद महिला डॉक्टर ने फौरन सीपीआर देना आरंभ किया। बताया जा रहा है कि उस महिला चिकित्सक ने करीब 30 मिनट तक बिना रूके सीपीआर दिया और फिर चमत्कार हो उठा। मॉनिटर पर फिर से पल्स आदि सही होते दिखते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, मरीज की हार्ट रेट जो बहुत कम हो गई थी, वह बढ़कर 86 बीपीएम (bpm) तक पहुंच गई।