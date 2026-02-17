Pelvic Pain Women Causes: महिलाएं अक्सर नजरअंदाज करती हैं ये दर्द… लेकिन हो सकता है खतरनाक बीमारी का संकेत!

Pelvic Pain Women Causes: कई महिलाओं को जीवन में कभी न कभी पेट के निचले हिस्से (लोअर एब्डोमेन) में दर्द महसूस होता है। शुरुआत में यह हल्का दर्द होता है, लेकिन धीरे-धीरे कमर के निचले हिस्से तक फैल सकता है। कुछ महिलाओं को यह पीरियड्स के दर्द जैसा लगता है, जबकि कुछ के लिए यह तेज, लगातार या इतना ज्यादा हो सकता है कि रोजमर्रा का काम करना मुश्किल हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि पेट से शुरू हुआ दर्द कमर तक क्यों पहुंच जाता है?