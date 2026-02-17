Pelvic Pain Women Causes: महिलाएं अक्सर नजरअंदाज करती हैं ये दर्द… लेकिन हो सकता है खतरनाक बीमारी का संकेत!

Pelvic Pain Women Causes (Photo- gemini ai)
Pelvic Pain Women Causes: कई महिलाओं को जीवन में कभी न कभी पेट के निचले हिस्से (लोअर एब्डोमेन) में दर्द महसूस होता है। शुरुआत में यह हल्का दर्द होता है, लेकिन धीरे-धीरे कमर के निचले हिस्से तक फैल सकता है। कुछ महिलाओं को यह पीरियड्स के दर्द जैसा लगता है, जबकि कुछ के लिए यह तेज, लगातार या इतना ज्यादा हो सकता है कि रोजमर्रा का काम करना मुश्किल हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि पेट से शुरू हुआ दर्द कमर तक क्यों पहुंच जाता है?
डॉक्टरों के अनुसार, पेट और पेल्विक (निचले पेट) के अंगों की नसें कमर की रीढ़ से जुड़ी होती हैं। यानी शरीर को कभी-कभी यह समझ नहीं आता कि दर्द असल में कहां से आ रहा है। इस वजह से गर्भाशय, ओवरी, मूत्राशय, आंत या किडनी में होने वाली परेशानी का दर्द कमर में भी महसूस हो सकता है।
इसे मेडिकल भाषा में रिफर्ड पेन कहा जाता है। यानी दर्द एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह महसूस होना। इस बारे में जानकारी दी डॉ साक्षी गोयल, सीनियर कंसल्टेंट (स्त्री रोग), रेनबो चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल और डॉ तृप्ति रहेजा, डायरेक्टर (स्त्री रोग), सीके बिरला हॉस्पिटल ने। उनके अनुसार, जब पेट या पेल्विक अंगों में सूजन, खिंचाव या संक्रमण होता है, तो दर्द के संकेत उसी नसों से गुजरते हैं जो कमर से भी जुड़ी होती हैं। इसलिए दर्द दोनों जगह महसूस होता है।
महिलाओं में इस तरह के दर्द की सबसे आम वजह स्त्री रोग से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे पीरियड्स का दर्द, एंडोमेट्रियोसिस (गर्भाशय की परत जैसा टिश्यू बाहर बढ़ना) एडेनोमायोसिस, ओवरी सिस्ट, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (संक्रमण), गर्भाशय में फाइब्रॉइड इन स्थितियों में पेल्विक नसों और लिगामेंट्स में जलन होती है, जिससे दर्द कमर तक फैल सकता है। कभी-कभी एक्टोपिक प्रेग्नेंसी (गर्भाशय के बाहर गर्भ ठहरना) भी ऐसा दर्द दे सकती है। अगर इसके साथ चक्कर, कमजोरी या असामान्य ब्लीडिंग हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।
हर बार ऐसा दर्द स्त्री रोग से जुड़ा नहीं होता। कई दूसरी समस्याएं भी इसका कारण बन सकती हैं, जैसे यूरिन इन्फेक्शन (UTI), किडनी स्टोन, कब्ज, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS), अपेंडिक्स की शुरुआती सूजन, मांसपेशियों या रीढ़ की समस्या किडनी स्टोन का दर्द अक्सर तेज होता है और लहरों की तरह आता-जाता है। वहीं कब्ज या गैस से भी पेट का दबाव कमर तक महसूस हो सकता है।
अगर दर्द हल्का है और जल्दी ठीक हो जाता है तो चिंता की बात नहीं। लेकिन इन स्थितियों में डॉक्टर से जरूर मिलें:
पेट से कमर तक फैलने वाला दर्द आम है, लेकिन हर बार सामान्य नहीं होता। शरीर जब बार-बार दर्द का संकेत दे, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और सही इलाज से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। इसलिए दर्द को सामान्य समझकर टालने के बजाय उसकी वजह जानना ज्यादा जरूरी है।
