ORS Danger Side Effects : इलेक्ट्रॉल पीने से मौत के मुंह में पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने चेताया, बोला- ORS पीने वाले ना करें ये गलती

ORS Danger Side Effects : इलेक्ट्रॉल ओआरएस सबसे भरोसेमंद है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के फॉर्मूला पर तैयार है। इसके बावजूद भी यह एक मरीज के लिए जानलेवा बना गया। हालांकि, डॉक्टर ने मरीज की जान बचा ली पर उन्होंने बताया कि कैसे फायदा पहुंचाने वाला ओआरएस उनके एक मरीज को मार देता। अगर आप भी डिहायड्रेशन होने पर ओआरएस का सेवन करते हैं तो ये रियल स्टोरी आपको पढ़नी चाहिए।