Fake ORS News : खुशखबरी! अब नहीं बिकेंगे ऐसे ORS, 8 साल बाद हैदराबाद की महिला डॉक्टर ने जीती लड़ाई, जानिए क्या है पूरा मामला

Fake ORS News :अब हेल्थ ड्रिंक के नाम पर लोगों को गुमराह करना आसान नहीं होगा। FSSAI ने साफ कर दिया है कि ‘ORS’ शब्द का इस्तेमाल अब सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए किया जाएगा, जो WHO के मानकों पर खरे उतरते हैं। यह आदेश 14 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है।इस फैसले की वजह यह है कि कई कंपनियां ‘ORS’ के नाम पर सामान्य एनर्जी ड्रिंक बेच रही थीं, जिससे लोगों को भ्रम हो रहा था और उनकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता था।हैदराबाद की बच्चों की डॉक्टर डॉ. शिवरंजनी संतोष ने इसके लिए 8 साल तक संघर्ष किया। उन्होंने सरकारी संस्थाओं से लेकर हाईकोर्ट तक सभी जगह अपील की और अंततः कामयाबी हासिल की। जानिए पूरा मामला।