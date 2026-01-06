Sugar Free Ka Sach : सावधान! डायबिटीज से बचाने के नाम पर ‘शुगर फ्री’ आपको दे रहा है हार्ट अटैक!

Sugar Free Ka Sach: आजकल हर कोई डायबिटीज से दूर रहना चाहता है और इसी चाहत में हम चीनी छोड़ देते हैं। सफेद चीनी छोड़कर हम अपना लेते हैं 'शुगर फ्री तकनीक'। हम अपनी दिनचर्या में शुगर फ्री शब्द जोड़कर बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। यह सोचकर हम खुशी से जिंदगी जी रहे होते हैं कि अब हमने चीनी छोड़ दी है तो हमें डायबिटीज हो ही नहीं सकती। अगर आप भी इस भ्रम में जी रहे हैं तो सावधान हो जाएं, आप डायबिटीज से बचने के चक्कर में हार्ट अटैक को गले लगा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्यों शुगर फ्री पेय हमें हार्ट अटैक की ओर ले जाते हैं और डायबिटीज के मरीजों को शुगर फ्री प्रोडक्ट्स खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।