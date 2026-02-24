Sweaty Palms Causes: क्या आपके हाथ हमेशा गीले रहते हैं? कहीं आप इन 5 छिपी हुई बीमारियों के शिकार तो नहीं!

2022 के एक अध्ययन के अनुसार कभी-कभी पसीना आना सामान्य बात है, लेकिन अगर हथेलियां हमेशा पसीने से भीगी रहें, तो यह सिर्फ मौसम या घबराहट की वजह नहीं भी हो सकती। इस स्थिति को हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है, जिसमें शरीर जरूरत से ज्यादा पसीना बनाता है। आमतौर पर यह हाथ, पैर, बगल या चेहरे को प्रभावित करता है और हफ्ते में कई बार बिना किसी कारण पसीना आता है। आइए जानते हैं हथेलियों में ज्यादा पसीना आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं।