सर्दियों में आ रहा है पसीना तो हो जाए सावधान, हो सकती है ये बीमारियां

सर्दियों में पसीना आने पर हो सकती है ये बीमारियां : These diseases can happen due to sweating in winter लो ब्लड प्रेशर की समस्या सर्दियों में पसीना ( sweating in winter) आना निम्न रक्तचाप के संकेत हो सकते हैं। यह हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा सकता है। सर्दियों में निम्न रक्तचाप के कारण दिल तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वे संकुचित होने लगती हैं। इसके परिणामस्वरूप पसीना आता है और हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसे में चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है।

मेनोपॉज के कारण अगर 50 वर्ष की महिलाओं को सर्दियों में पसीना महसूस हो रहा है, तो यह मेनोपॉज के संकेत हो सकते हैं। इसकी शुरुआत हार्मोनल गतिविधियों के कारण होती है, जिससे अत्यधिक पसीना आता है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

शुगर लेवल लो हो सकता है सर्दियों में पसीना आना निम्न रक्तचाप के संकेत हो सकते हैं। यह हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा सकता है। सर्दियों में निम्न रक्तचाप के कारण दिल तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वे संकुचित होने लगती हैं। इसके परिणामस्वरूप पसीना आता है और हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसे में चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है।

हाइपरहाइड्रोसिस के कारण इस बीमारी में किसी भी मौसम में अत्यधिक पसीना निकलता है, लेकिन सर्दियों के दौरान चेहरे, हथेलियों और तलवों से विशेष रूप से अधिक पसीना आ सकता है, जो हाइपरहाइड्रोसिस का संकेत हो सकता है। सामान्यतः पसीना शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन इस स्थिति में तापमान कम होने पर भी हथेलियों और तलवों से अधिक पसीना निकलता है।