थायरॉइड होने पर आंखों पर दिखते हैं ये संकेत, आपको भी दिखे तो हो जाए सावधान

Thyroid Eye Symptoms : आइए जानते हैं थायरॉइड क्या है और इसके आंखों पर क्या संकेत दिखाई पढ़ते हैं। क्या है थायरॉइड शरीर की गतिविधि थायरॉइड हार्मोन का रूप होती है। इसलिए इसे एक बीमारी नहीं शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। थायरॉइड ग्रंथि गले के निचले हिस्से में होती है। इस ग्रंथि का काम थायराइड हार्मोन का स्राव करना होता है। जो शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन, यौन इच्छा, मासिक धर्म, गर्भावस्था, खुशी और दुख को नियंत्रित करती है।

यह भी पढ़ें पाचन को सही रखना है तो रात के खाने में नहीं करें इन चीजों का सेवन जब थायराइड ग्रंथि हार्मोन का स्राव करने में असंतुलित हो जाती है, यानी जब यह अधिक या कम हार्मोन का उत्पादन करने लगती है, तो इसे थायराइड रोग कहा जाता है। थायरॉइड बढ़ने पर आंखें प्रभावित होने का कारण : The reason why eyes get affected when thyroid enlarges थायरॉइड मरीजों में कभी कभार इम्यून सिस्टम संक्रमण से निपटने के बजाय थायरॉइड ग्रंथि पर हमला कर देता है, जिसके कारण थायरॉइड आवश्यकता से ज्यादा या कम होने लगता है, जिसके कारण हमारी आंखे प्रभावित हो जाती है। जब थायराइड ग्रंथि हार्मोन का स्राव करने में असंतुलित हो जाती है, यानी जब यह अधिक या कम हार्मोन का उत्पादन करने लगती है, तो इसे थायराइड रोग कहा जाता है।थायरॉइड मरीजों में कभी कभार इम्यून सिस्टम संक्रमण से निपटने के बजाय थायरॉइड ग्रंथि पर हमला कर देता है, जिसके कारण थायरॉइड आवश्यकता से ज्यादा या कम होने लगता है, जिसके कारण हमारी आंखे प्रभावित हो जाती है।

थायरॉइड होने पर आंखों पर दिखने वाले प्रभाव : Effects on the eyes due to thyroid आंखों का बाहर आना विशेषज्ञों का मानना है कि थायरॉइड आई डिजीज (Thyroid Eye Symptoms) एक प्रकार की ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसके कारण आंखों के चारों ओर का क्षेत्र व ऊतक प्रभावित होने लगते है। जिसके कारण हमारी आंखें बाहर की और उभरी हुई दिखाई देने लगती है।

धुंधला दिखाई देना जब आपको हाइपरथायरायडिज्म होता है तो इसके कारण आंखों की दृष्टि (Thyroid Eye Symptoms) में कमी आने लगती है, जिसके कारण धुंधलापन दिखाई देने लगता है। इसके ​अलावा थायरॉइड की समस्या होने पर आंखों में दर्द और तनाव जैसी स्थिति होने लगती है।

आंखों का अंदर धंसना जब थायरॉइड का लेवल कम या ज्यादा होने लगता है तो इसके कारण आंखें अंदर (Thyroid Eye Symptoms) की ओर धसने लगती है। जिसके कारण आंखें छोटी के साथ धंसी हुई प्र​तीत होने लगती है।