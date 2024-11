थायराइड में कम हुए वजन से बचने के उपाय, जानिए आप

ऐसे बढ़ाए थायराइड में कम हुए वजन को : This is how you can increase the weight loss in thyroid केले का करें सेवन वजन बढ़ाने के लिए केले का सेवन करना लाभकारी होता है। थायराइड की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर वजन कम (Weight loss) होने के कारण जल्दी थकान महसूस करते हैं, इसलिए कमजोरी को दूर करने के लिए केले का उपयोग करना चाहिए। केले से शरीर को ऊर्जा मिलती है, और आप इसे दूध के साथ खा सकते हैं या केले का शेक बनाकर भी पी सकते हैं।

खजूर खाएं यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो सूखे खजूर का सेवन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सूखे खजूर में विटामिन ए, सी, बी2, और बी6 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो ऊर्जा और विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जिससे वजन बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही, वजन बढ़ाने के लिए आपको अपनी डाइट में दही, दूध, सोयाबीन, बीन्स और मेवों को शामिल करना चाहिए।

अंडे का कर सकते हैं सेवन आपको वजन बढ़ाने के लिए अंडों का सेवन करना आवश्यक है। कच्चे अंडे खाने से बचें और सुबह के नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा शामिल करें। इसके साथ ही, अपनी डाइट में ब्रोकली, पत्तागोभी, पालक आदि को भी शामिल करना चाहिए। आप नाश्ते में अंडे का ऑमलेट भी ले सकते हैं।

मूंगफली खा सकते हैं आपको प्रतिदिन सुबह और शाम एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन करना चाहिए। इसके साथ एक गिलास दूध भी लिया जा सकता है। पीनट बटर का उपयोग भी फायदेमंद रहेगा। नाश्ते में आप ब्राउन ब्रेड की स्लाइस पर पीनट बटर लगा कर खा सकते हैं। मूंगफली के अलावा, काले चने भी आपके लिए अच्छे विकल्प हैं। एक मुट्ठी चनों को शाम को भिगोकर रखें और फिर सुबह दूध पीने के एक घंटे बाद उन्हें चबाकर खा लें।