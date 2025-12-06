Hair Care at Night Tips: सोते वक्त बाल खोलकर सोते हैं या बांधकर? गलत तरीका हेयर फॉल बढ़ा रहा है! जानें सही तरीका

खासतौर पर छोटे बालों के लिए बाल खोलकर सोना बेहतर है, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सोने से पहले बालों को अच्छी तरह सुलझा लें, ताकि रात में उलझाव न बने। सिल्क या सैटिन के तकिए का कवर इस्तेमाल करें, इससे घर्षण कम होता है और बाल फ्रिज़ी नहीं होते। बालों को एक दिशा में रखकर सोएं, ताकि बार-बार करवट बदलने पर खिंचाव न पड़े। जिन्हें रात में ज्यादा पसीना आता है, वे बालों को हल्का-सा बांधकर सोएं, इससे स्कैल्प फ्रेश रहती है।