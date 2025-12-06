Hair Care at Night Tips: सोते वक्त बाल खोलकर सोते हैं या बांधकर? गलत तरीका हेयर फॉल बढ़ा रहा है! जानें सही तरीका

Hair Care at Night Tips (Photo- freepik)
Hair Care at Night Tips: ज्यादातर लोग दिन में तो बालों की देखभाल कर लेते हैं, लेकिन रात में सोते वक्त बालों को कैसे रखना है, इस पर ध्यान नहीं देते। कई लोग बस बिस्तर पर लेट जाते हैं और समझते हैं कि इससे बालों पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सच तो यह है कि नींद के दौरान बालों पर गलत दबाव, रगड़ और नमी की कमी की वजह से हेयर फॉल, उलझन, फ्रिज और डैंड्रफ जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
आचार्य श्री कौशिक महाराज जी बताते हैं कि सोते समय बाल खोलकर रखना है या बांधकर, ये आपके बालों के प्रकार और उनकी लंबाई पर निर्भर करता है। सही तरीका अपनाने से बालों की हेल्थ बेहतर रहती है और टूटने की समस्या भी काफी कम होती है।
अगर आपके बाल लंबे और घने हैं तो एक्सपर्ट का मानना है कि ढीली चोटी (Loose Braid) बनाकर सोना सबसे अच्छा तरीका है। इससे बाल उलझते नहीं, खिंचाव कम होता है। बाल टूटने की समस्या भी कम हो जाती है। छोटे बालों के लिए खुला छोड़कर सोना बिल्कुल ठीक माना जाता है। छोटे बाल ज्यादा उलझते नहीं, न ही उन पर ज्यादा दबाव पड़ता है
बाल कभी भी टाइट बांधकर ना सोएं। इससे खोपड़ी पर खिंचाव पड़ता है, बाल कमजोर होते हैं और धीरे-धीरे पतले होने लगते हैं। सबसे अच्छा विकल्प है ढीली चोटी। चाहें तो आप हल्की ढीली बन (Loose Bun) भी बना सकती हैं, जिससे सिर भारी नहीं लगता और बाल भी सेफ रहते हैं।
खासतौर पर छोटे बालों के लिए बाल खोलकर सोना बेहतर है, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सोने से पहले बालों को अच्छी तरह सुलझा लें, ताकि रात में उलझाव न बने। सिल्क या सैटिन के तकिए का कवर इस्तेमाल करें, इससे घर्षण कम होता है और बाल फ्रिज़ी नहीं होते। बालों को एक दिशा में रखकर सोएं, ताकि बार-बार करवट बदलने पर खिंचाव न पड़े। जिन्हें रात में ज्यादा पसीना आता है, वे बालों को हल्का-सा बांधकर सोएं, इससे स्कैल्प फ्रेश रहती है।
सोने से पहले बालों को हमेशा कंघी करें। अगर बाल बहुत रूखे हैं तो हल्का सीरम या तेल लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आपका तकिया सिल्क का हो, ताकि बाल टूटें नहीं। बालों को दिनभर बांधकर रखा हो तो सोने से पहले उन्हें ढीला कर दें। बहुत चिपचिपे हेयर प्रोडक्ट्स लगाकर बिल्कुल न सोएं, इससे डैंड्रफ बढ़ सकता है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल