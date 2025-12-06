नवजात टीकाकरण में बड़ा बदलाव! Hepatitis B का जन्म-टीका अब जरूरी नहीं?

कई डॉक्टर और लिवर विशेषज्ञ इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं। वजहें ये हैं मिस्ड केस, कई बार मां की रिपोर्ट गलत, गायब या देर से आती है। ऐसे में बच्चे को जन्म का टीका न मिलने से खतरा बढ़ सकता है। उच्च जोखिम, अगर बच्चा जन्म के समय या पहले साल में वायरस पकड़ लेता है, तो 90% मामलों में यह क्रॉनिक बीमारी बन जाती है और आगे चलकर लिवर कैंसर या सिरोसिस का खतरा रहता है। टीके छूटने का डर, रिसर्च बताती है कि जब भी टीके ज्यादा विकल्पों पर छोड़े जाते हैं, बच्चे डोज मिस करने लगते हैं। इसी वजह से कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जन्म वाली डोज सुरक्षा की तरह काम करती है, जिससे गलती की संभावना कम होती है।