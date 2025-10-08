नवजात के लिए सबसे जरूरी टीका! देरी से लिवर को खतरा, जानिए क्यों जरूरी है Hep-B Vaccine

Benefits of Hep-B Vaccine: हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन अमेरिका में जन्म के बाद बच्चों को दी जाने वाली पहली और जरूरी वैक्सीन है। इस वैक्सीन की मदद से बच्चों में होने वाली कई गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। लेकिन अब कुछ जगहों पर इस वैक्सीन को देर से देने की बात की जा रही है। जैसे कि 12 साल की उम्र तक। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इससे हेपेटाइटिस-बी के मामले बढ़ सकते हैं।