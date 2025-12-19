40 बिस्तर नेत्र अस्पताल में एक साल बाद भी नहीं हो सकी टेबल-कुर्सियों की खरीदी

नेत्र रोग विशेषज्ञ सेवानिवृत्त होने के बाद से जिला अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ की कमी थी। यही वजह है कि एक साल से जिला अस्पताल में नेत्र आपरेशन बंद था। नेत्ररोग विशेषज्ञ की भर्ती के बाद से लगातार नेत्र आपरेशन व इलाज हो रहा है। जिला नेत्र विभाग के मुताबिक इस साल जिले भर के 3500 मोतियाबिंद के मरीजों के आपरेशन करने का लक्ष्य है। एनजीओ के माध्यम से लगभग 800 मरीजों का ही मोतियाबिंद का आपरेशन हुआ है। बचे लक्ष्य को पूरा करने नेत्र अस्पताल में मोतियाबिंद का आपरेशन किया जा रहा है।