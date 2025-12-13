कुष्ठ उन्मूलन : लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कुष्ठ मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी

वर्तमान में जिले में कुष्ठ के समग्र उन्मूलन के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि जिले को कुष्ठ मुक्त बनाया जा सके। अभियान के दौरान जिले के स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों, मितानिनों तथा मितानिन प्रशिक्षक जिले के समस्त ग्रामों में घर-घर जाकर कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों की जांच कर रहे हैं। ताकि कुष्ठ के रोग को समय रहते पहचान कर उसका इलाज एमडीटी से किया जा सके। साथ ही विकृति से बचाव हो सके। क्योंकि एमडीटी दवाई की पहली खुराक से ही मरीज स्वस्थ होने लगता है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी विभागों से आवश्यक सहयोग लिया जा रहा है। जिले के सभी नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार के लक्षण होने पर वे घर जांच के लिए पहुंचने वाली मितानिनों को अवश्य बताएं ताकि समय रहते इलाज किया जा सके।