जब तक सफल नहीं होऊंगी, शादी नहीं करूंगी… कड़ी मेहनत से 2 पदों पर चयनित हुईं किसान की बेटी, बताई अपनी जर्नी

उन्होंने बताया कि 2019 से तैयारी शुरू की थी। प्रतिदिन सुबह उठकर दौडऩे के लिए दूसरे गांव तक जाती थीं। कई बार आर्मी भर्ती में प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कभी हिम्मत नहीं हारी। यूट्यूब और इंटरनेट से भी तैयारी की। आखिरकार 2025 में उनका नाम नगर सेना में नगर सैनिक के रूप में बालोद जिले में मेरिट लिस्ट में प्रथम नंबर पर आया। अब दिसंबर में जिला पुलिस बल में आरक्षक पद पर सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अब बेटियां भी किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। स्कूल और कॉलेज में शुरू से ही खेल में भी हमेशा प्रथम आती थी। ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी।