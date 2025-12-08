प्लेसमेंट कैंप और मेगा रोजगार मेला के बाद भी पंजीकृत बेरोजगार बढ़े

तीन सालों में जिले में 16 प्लेसमेंट कैंप और रोजगार मेला का आयोजन किया जा चुका है। इन कैंपों में नौकरी की चाह में 2164 बेरोजगार पहुंचे। इनमें से 404 उम्मीदारों का चयन हुआ। इनमें से कई बेरोजगारों ने नौकरी की राह पकड़ी। कुछ दिनों या माह में नौकरी को अलविदा कह दिया। इसकी प्रमुख वजह यही है कि ऐसे रोजगार मेला या प्लेसमेंट कैंपों में जॉब देने ज्यादातर निजी कंपनियां ही आती हैं। ज्यादातर कंपनियां स्थानीय स्तर पर जॉब देने के बाद प्रदेश के दूसरे जिलों या फिर सीधे प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में जॉब ऑफर करती हैं। शुरुआत में वेतन भी अधिकतम 15 से 20 हजार रुपए तक मिलता है। इन कैंपों में पहुंचने के बाद वैसे भी आधे से ज्यादा बेरोजगार युवा पहले से ही हाथ खड़े कर देते हैं। हालांकि जिले में हुए प्लेसमेंट कैम्पों में प्रदेश की ही कंपनी ही शामिल हुई थी।