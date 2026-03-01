जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल भेजने वाले की तलाश शुरू

बालोद जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। इसके बाद जिला न्यायालय प्रबंधन के आदेशानुसार न्यायालय परिसर व न्यायालय से लगे तहसील, एसडीएम कार्यालय व सुखाश्रय को खाली कराया गया। जिला न्यायालय में कार्यरत सभी अधिवक्ताओं व कर्मचारियों और न्यायाधीशों को भी सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। पुलिस विभाग ने जिला न्यायालय के एक-एक कमरे की जांच की गई। बम रोधक यंत्रों से हर जगह छानबीन की, तब पता चला कि जिला न्यायालय में कोई बम नहीं है। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दोपहर तीन बजे जिला न्यायालय में सभी कर्मियों को प्रवेश दिया गया और कामकाज शुरू हुआ।