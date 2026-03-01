महिलाओं ने संभाल रखी है शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी

बालोद विकासखंड के ग्राम जगन्नाथपुर की महिलाएं व यहां की महिला संगठन महिला शसक्तिकरण की एक मिशाल है। जगन्नाथपुर सांकरा बालोद जिले का पहला गांव है जहां पूरे ग्राम विकास समिति की जिम्मेदारी अध्यक्ष से लेकर सदस्य महिलाओं को ही सौपी गई है। गांव में विकास के मापदंड, उसके नियम बनाने और कैसे शांति लाई जाए यह महिलाएं ही करती हैं। यह बालोद जिले का एक मात्र गांव है जहां इस तरह का नियम व ग्रामीणों के हाथों गांव की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात यह है जबसे इन महिलाओं ने गांव में ग्राम विकास समिति की जिम्मेदारी संभाली है तबसे इस गांव में आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है।