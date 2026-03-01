200 से अधिक गांवों को नहीं मिल रहा पानी, गर्मी में फिर जूझेंगे

ग्राम पंचायत पोंडी की सरपंच दिनेश्वरी साहू ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत आश्रित ग्राम खैरवाही में पानी टंकी का निर्माण लगभग 15 माह पूर्व हो चुका है। अभी भी आधे से ज्यादा काम बाकी है। जल स्रोत नहीं मिलने के कारण असफल रहा। गांव की गली की गई, उसका भी सीमेंटीकरण नहीं किया गया है, जिससे लोगों की आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रमुख सुरेश नेताम कहना है कि ग्रामीणों को जल्द शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाए। सरकार की योजना का लाभ अभी तक मिल जाना चाहिए था।