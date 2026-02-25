CG Road Accident: बड़ा हादसा! स्कूल वाहन पलटने से 6 साल के मासूम की मौत, 10 बच्चे घायल

बड़ा हादसा (photo source- Patrika)
CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जिले के छिंदगांव में बच्चों को लेकर जा रहा एक स्कूल वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए, जबकि 6 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, वाहन अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे पलट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए बच्चों को वाहन से बाहर निकाला और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि कुछ की हालत पर डॉक्टर निगरानी रखे हुए हैं।
CG Road Accident: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने मृतक बच्चे के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के बेहतर इलाज का आश्वासन दिया है।
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग