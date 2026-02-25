CG Road Accident: बड़ा हादसा! स्कूल वाहन पलटने से 6 साल के मासूम की मौत, 10 बच्चे घायल

CG Road Accident: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने मृतक बच्चे के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के बेहतर इलाज का आश्वासन दिया है।