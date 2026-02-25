25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

बालोद

CG Road Accident: बड़ा हादसा! स्कूल वाहन पलटने से 6 साल के मासूम की मौत, 10 बच्चे घायल

CG Road Accident: छिंदगांव में बच्चों से भरा स्कूल वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य बच्चे घायल हो गए।

बालोद

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 25, 2026

बड़ा हादसा (photo source- Patrika)

बड़ा हादसा (photo source- Patrika)

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जिले के छिंदगांव में बच्चों को लेकर जा रहा एक स्कूल वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए, जबकि 6 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई।

CG Road Accident: बच्चों को वाहन से बाहर निकाला

जानकारी के अनुसार, वाहन अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे पलट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए बच्चों को वाहन से बाहर निकाला और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि कुछ की हालत पर डॉक्टर निगरानी रखे हुए हैं।

घायलों के बेहतर इलाज का आश्वासन

CG Road Accident: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने मृतक बच्चे के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के बेहतर इलाज का आश्वासन दिया है।

25 Feb 2026 06:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG Road Accident: बड़ा हादसा! स्कूल वाहन पलटने से 6 साल के मासूम की मौत, 10 बच्चे घायल

