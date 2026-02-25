Medical College: जिला अस्पताल में हंगामा… इंजेक्शन लगने से 13 महीने की मासूम की मौत, धरने पर परिजन

Medical College: कोरबा के जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर कथित लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां 13 महीने की एक बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाए जाने के बाद बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई, वह कोमा में चली गई और चार दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजन अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए और जिम्मेदार डॉक्टरों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे।