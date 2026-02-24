Korba Fire News: कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला-सीमेंट लोड वाहनों की टक्कर, आग में जिंदा जला ड्राइवर

घटना की सूचना मिलते ही मोरगा चौकी प्रभारी मंगतूराम मरकाम पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन दमकल वाहन कटघोरा से आने के कारण घटनास्थल तक पहुंचने में काफी समय लग गया। तब तक आग ने दोनों वाहनों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृत चालक की पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा।