24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Korba Fire News: कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला-सीमेंट लोड वाहनों की टक्कर, आग में जिंदा जला ड्राइवर

Korba Fire News: कोरबा जिले में नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह कोयले से लदे ट्रेलर और सीमेंट से भरे ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Feb 24, 2026

Korba Fire News: कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला-सीमेंट लोड वाहनों की टक्कर, आग में जिंदा जला ड्राइवर(photo-patrika)

Korba Fire News: कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला-सीमेंट लोड वाहनों की टक्कर, आग में जिंदा जला ड्राइवर(photo-patrika)

Korba Fire News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह कोयले से लदे ट्रेलर और सीमेंट से भरे ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक के केबिन में फंस जाने से जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि ट्रेलर चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली।

Korba Fire News: मोड़ पर बिगड़ा संतुलन, भड़की आग

घटना मोरगा पुलिस चौकी क्षेत्र के केंदई झरना के पास सुबह करीब 8 बजे हुई। जानकारी के अनुसार, कोयला लोड ट्रेलर कोरबा की ओर से आ रहा था, जबकि सीमेंट से भरा ट्रक अंबिकापुर की दिशा से आ रहा था। दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे। मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से आमने-सामने टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते दोनों वाहनों में आग लग गई। कोयला लदे ट्रेलर का चालक समय रहते वाहन से कूद गया, लेकिन सीमेंट ट्रक का चालक केबिन में ही फंस गया और आग की लपटों में घिर गया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

दमकल पहुंचने में हुई देरी

घटना की सूचना मिलते ही मोरगा चौकी प्रभारी मंगतूराम मरकाम पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन दमकल वाहन कटघोरा से आने के कारण घटनास्थल तक पहुंचने में काफी समय लग गया। तब तक आग ने दोनों वाहनों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृत चालक की पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 12:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Korba Fire News: कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला-सीमेंट लोड वाहनों की टक्कर, आग में जिंदा जला ड्राइवर

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कोरबा में कोयला लोड ट्रेलर में लगी भीषण आग

कोरबा में कोयला लोड ट्रेलर में लगी भीषण आग(photo-patrika)
कोरबा

Korba Rape Case: महिला अधिकारी से दुष्कर्म, बोलीं- प्यार में सबकुछ हुआ, जब शादी की बात आई तो.. आरोपी गिरफ्तार

Korba rape case, CG Rape case
कोरबा

Road Accident: तेज रफ्तार फिर बनी हादसे की वजह! ट्रेलर की टक्कर से चालक की दर्दनाक मौत, आरोपी फरार

तेज रफ्तार फिर बनी हादसे की वजह (photo source- Patrika)
कोरबा

Sexual Harassment Case: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप, पूर्व कृषि मंडी अधिकारी भेजा गया जेल

कृषि मंडी अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप (photo source- Patrika)
कोरबा

Crime News: नाराज प्रेमी ने आधी रात की फायरिंग… पिता की इस चेतावनी से भड़का युवक, परिवार में मचा हड़कंप

नाराज प्रेमी ने आधी रात की फायरिंग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.