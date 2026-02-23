कोरबा में कोयला लोड ट्रेलर में लगी भीषण आग! स्टेडियम रोड पर धुएं का गुबार, चालक ने कूदकर बचाई जान

CG Fire News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सीएसईबी चौकी क्षेत्र स्थित अशोक वाटिका स्टेडियम रोड पर कोयले से भरे एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर जैसे ही स्टेडियम रोड से गुजर रहा था, केबिन के पास से धुआं उठने लगा। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। काले धुएं का गुबार दूर तक फैल गया, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई।