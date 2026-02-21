Korba Rape Case: महिला अधिकारी से दुष्कर्म, बोलीं- प्यार में सबकुछ हुआ, जब शादी की बात आई तो.. आरोपी गिरफ्तार

युवती का आरोप है कि राहुल ने शादी का झांसा देकर भरोसे में लिया और कटघोरा के एक मकान में दुष्कर्म किया। उसका मिलना जुलना जारी रहा। इस बीच राहुल का तबादला कटघोरा से कृषि उपज मंडी घरघोड़ा में मंडी सचिव के पद पर हो गया। लेकिन दोनों के बीच मेल मुलाकात का दौर जारी रहा। इस बीच दोनों ने एक दूसरे से शादी का वादा किया। इसी माह फरवरी के पहले हफ्ते में युवती संग राहुल की शादी होने वाली थी। लेकिन शादी के कुछ दिन पहले राहुल ने अपना मोबाइल बंद कर दिया।