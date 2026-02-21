दरिंदों ने पहले रास्ता रोका फिर… 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ किया गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार 17 फरवरी को पीड़िता अपनी बड़ी बहन के साथ रिश्तेदार के घर से लौट रही थी। आरोप है कि पिकनिक से लौट रहे कुछ युवकों ने रास्ता रोककर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के दौरान पीड़िता की बहन किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर गांव पहुंची और परिजनों को सूचना दी। सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद गांव में बैठक कर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया गया। हालांकि मामला गंभीर होने के कारण पुलिस तक पहुंचा।