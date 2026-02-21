21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर

दरिंदों ने पहले रास्ता रोका फिर… 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ किया गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार

CG Gang rape Case: जशपुर जिले में विशेष जनजातीय समुदाय की 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जशपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 21, 2026

दरिंदों ने पहले रास्ता रोका फिर... 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ किया गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

दरिंदों ने पहले रास्ता रोका फिर... 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ किया गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

Gang Rape Case in CG: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में विशेष जनजातीय समुदाय की 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आठ युवकों को हिरासत में लिया है। मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र का है।

Gang Rape Case in CG: रास्ता रोककर वारदात

जानकारी के अनुसार 17 फरवरी को पीड़िता अपनी बड़ी बहन के साथ रिश्तेदार के घर से लौट रही थी। आरोप है कि पिकनिक से लौट रहे कुछ युवकों ने रास्ता रोककर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के दौरान पीड़िता की बहन किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर गांव पहुंची और परिजनों को सूचना दी। सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद गांव में बैठक कर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया गया। हालांकि मामला गंभीर होने के कारण पुलिस तक पहुंचा।

पुलिस जांच जारी

जशपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 09:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / दरिंदों ने पहले रास्ता रोका फिर… 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ किया गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! बस और हाईवा की टक्कर में 24 यात्री घायल, मची चीख पुकार

जशपुर में 24 यात्री घायल (photo source- Patrika)
जशपुर

CG Tourism: जशपुर में सामुदायिक पर्यटन को नई पहचान, तमिलनाडु से आए पहले अतिथि ने सामुदायिक होमस्टे में किया सुकून भरे ग्रामीण जीवन का अनुभव

CG Tourism: जशपुर में सामुदायिक पर्यटन को नई पहचान, तमिलनाडु से आए पहले अतिथि ने सामुदायिक होमस्टे में किया सुकून भरे ग्रामीण जीवन का अनुभव
जशपुर

True Friendship Story: दोस्ती और त्याग का अनोखा उदाहरण

मुस्कान के लिए मंज़िल आसान! 1 किमी तक ट्राईसिकल धकेलते दोस्त, जानें सच्ची दोस्ती की अनोखी कहानी...(photo-patrika)
Patrika Special News

मोबाइल छोड़ा, डायरी छूटी और मिली जली लाश

मोबाइल छोड़ा, डायरी छूटी और मिली जली लाश(photo-patrika)
जशपुर

CG Crime News: प्रेमिका ने प्रेमी संग ऐश करने अपने ही घर डाल दिया डाका, लग्जरी कार सहित iPhone खरीदा, रांची में पार्टी करते पकड़ाई

जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.