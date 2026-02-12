CG Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! बस और हाईवा की टक्कर में 24 यात्री घायल, मची चीख पुकार

जशपुर में 24 यात्री घायल (photo source- Patrika)
CG Road Accident: जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में रौनी घाटी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक और यात्री बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। टक्कर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आस-पास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पैसेंजर बस बगीचा से कुसमी जा रही थी। रोनी घाटी के पास, यह एक तेज़ रफ़्तार ट्रक से टकरा गई। टक्कर कितनी गंभीर थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस में सवार दर्जनों पैसेंजर घायल हो गए।
हादसे की जानकारी मिलने पर बगीचा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू किया और ट्रैफिक बहाल किया। स्थानीय गांववालों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से बगीचा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हादसे की सही वजह की जांच की जा रही है। शुरुआत में तेज रफ्तार को एक बड़ी वजह माना जा रहा है, हालांकि पूरी जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।
रोनी वैली का इलाका अपनी घुमावदार सड़कों और खड़ी ढलानों की वजह से कमज़ोर माना जाता है। पहले भी यहां तेज़ रफ़्तार और लापरवाही की वजह से हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन इस रास्ते पर कड़ी निगरानी, स्पीड लिमिट कंट्रोल और चेतावनी के साइन का सिस्टम मज़बूत करे ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों।
