CG Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! बस और हाईवा की टक्कर में 24 यात्री घायल, मची चीख पुकार

हादसे की जानकारी मिलने पर बगीचा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू किया और ट्रैफिक बहाल किया। स्थानीय गांववालों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से बगीचा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हादसे की सही वजह की जांच की जा रही है। शुरुआत में तेज रफ्तार को एक बड़ी वजह माना जा रहा है, हालांकि पूरी जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।